“العقبة لادارة الموانىء” تنفذ حملة تعقيم للمدينة -(فيديو)

احمد الرواشدة

العقبة- نفذت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء حملة تعقيم شاملة تعد هي الاكبر في العقبة منذ انتشار وباء كورونا المستجد.

وتوزع عدد من سيارات وصهاريج الرش في وسط المدينة وأنحاء أخرى من الأحياء لرش وتعقيم مرافقها ضد فايروس كورونا.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتسغيل الموانىء الكابتن منصور قوقزه ان انطلاق الحملة جاء انسجاما مع الإستراتيجية العليا للدولة ضد فايروس كورونا، مبينا ان هذا الجهد جاء مكمل لجهود اخرى بذلتها مؤسسات الدولة في العقبة كون العمل يدار بروح الفريق الواحد كمجهود جماعي ووطني .

وأكد قوقزة على قدرة الشركة على تكرار مثل هذه الحملة لحين الانتهاء من هذا الوباء، مشيرا ان الشركة على أتم استعداد وعلى جاهزية كاملة لتقديم كل ما يطلب منها تجاه الوطن لا سيما في العقبة هذا الجز الغالي من الوطن في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وشدد الكابتن قوقزه على ان الشركة تواصل عملياتها حيث لم يشملها قانون إغلاق المعابر البحرية ويواصل الميناء عمليات المناولة لمختلف أنواع البضائع

وبأعلى معايير الصحة والسلامة العامة، مؤكدا ان عمليات التعقيم مستمرة على البواخر والمرافق المختلفة للشركة منوها إلى التزام منتسبي الشركة بأدوات ووسائل الوقاية والسلامة العامة.

ودعا قوقزه المواطنين في العقبة والوطن عموما إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة لأن التزامهم هو الطريق الأقصر والأسرع والأسلم للخلاص من هذا الوباء.

وكان مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عبدالله ياسين قد ترأس امس اجتماع في مبنى خدمات المدينة بالفرق الميدانية من كوادر السلطة ومديرية زراعة العقبة وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ وشركة أورباسير للنظافة للتأكد من جاهزية في عمليات التعقيم والتطهير بالاضافة الى عمليات رش الحشرات الطائرة في مدينة العقبة.



واوعز ياسين بتشكيل فرق متخصصة في عمليات التعقيم والتطهير وعمليات رش الحشرات الطائرة على فترتين صباحية ومسائية لإحياء المدينة شوارعها الفرعية والرئيسية بالاضافة الى الاسواق والمحلات التجارية ومراكز التسوق في العقبة.