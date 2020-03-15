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العقبة: لا اصابات بكورونا وجهاز الكشف في المطار يعمل بشكل كامل

منذ 3 ساعات

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عمان- أكد مدير عام شركة العقبة للمطارات ناصر المجالي، أن جهاز الكشف الحراري للمسافرين بمطار الملك حسين الدولي في العقبة يعمل بشكل كامل، مشيرا الى ان جميع الفرق الطبية المختصة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا تقوم بعملها بالمطار على أكمل وجه.

وقال المجالي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، إن هيئة الطيران المدني العالمية أصدرت إعلان طيارين يقضي بمنع الرحلات الجوية اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء في كل مطارات العالم بما فيها المطارات الاردنية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد متصل أكد مدير صحة محافظة العقبة الدكتور ابراهيم معايعه ان محافظة العقبة تخلو من أي اصابة بمرض كورونا وان كوادر المديرية المختصين موزعون على المعابر والمطار لمتابعة أي حالات قد تكتشف لا سمح الله.

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