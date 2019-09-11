العقبة: مبادرة لتدريس طلبة التوجيهي في غرفة التجارة

أحمد الرواشدة

العقبة- انطلقت في العقبة صباح اليوم الأربعاء أول مبادرة مجتمعية لإعطاء طلبة الثانوية العامة المنهاج الدراسي المقرر بعد تعطل العملية التعليمية في المملكة بسبب إضراب المعلمين الذي بدأ الأحد الماضي.

وتأتي هذه المبادرة من مدراء تربية ومدرسون متقاعدون سابقون بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة التي حولت جميع قاعاتها التدريبية إلى غرف صفية خدمة للطلبة الذين توافدوا منذ الساعة التاسعة صباحا.

وبين صاحب فكرة المبادرة مدير تربية العقبة السابق الدكتور خالد الذنيبات أن مصلحة الطلبة وخاصة الثانوية العامة فوق أي إضراب، مبينا أن المبادرة تهدف إلى إعطاء المادة العملية لطلبة التوجيهي في مبنى غرفة تجارة العقبة التي تحتوي على مركز تدريب يتسع لأكثر من 100 طالب ضمن عدد من القاعات، ومسرح يتسع لاكثر من 300 طالب وقاعتي اجتماعات واحدة تتسع لـ100 طالب وواحدة لـ60 طالبا.

واشار الذنيبات إلى أن الفترة الصباحية تضم طالبات العلمي والأدبي ولكل شعبة أكثر من 30 طالبة، حيث تطوع معلمون من المدارس الخاصة لتددريس المواد المقررة في المنهاج، مؤكدا أن اكثر من 70 طالبة حضرن إلى الغرفة التجارية وتلقين دروسا في مادة اللغة الإنجليزي للفرع الأدبي والرياضيات للفرع العلمي.

واثنى أولياء أمور الطلبة على هذه المبادرة، مؤكدين أنه لا يجوز تعطيل العملية التعليمية في العقبة جراء إضراب المعلمين الذي أرباك الطلبة والأهالي.

يشار إلى أن المبادرة تستمر للفترة المسائية للطلبة الذكور للفرعين العلمي والأدبي وطيلة أيام إضراب المعلمين.

وبين مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري أن تربويين طلبوا استغلال مرافق الغرفة وقاعاتها لإعطاء المواد الدراسية لطلبة الثانوية العامة في العقبة، مؤكدا أن جميع مرافق الغرفة بتصرف الطلبة وذويهم لإكمال المنهاج الدراسي طيلة فترة إضراب نقابة المعلمين.