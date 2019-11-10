العقبة: محتجون يطالبون بإزالة عدادات المياه” الديجيتال”

أحمد الرواشدة

العقبة– نفذ العشرات من المتضررين من تركيب العدادات الحديثة ” الديجيتال” التي وضعتها شركة مياه العقبة على اشتراكات منازل المواطنون القاطنين في مختلف مناطق مدينة العقبة وقفة احتجاجية ضد اجراء الشركة الذي تسبب بارتفاع فاتورة المياه الى اكثر من 5 اضعاف الفاتورة السابقة.

وطالب الأهالي والمتضررين بإزالة كافة العدادات (الديجيتال) التي تم تركيبها مؤخرا والتي أدت الى زيادة أضعاف اثمان المياه والزيادة بالفاتورة.

وبحسب مواطنون ان هذه العدادات جاءت لشركة المياه كمنحة من إحدى الدول الأوروبية .

وبين المواطنون ان مئات المشتركين تضرروا من هذه العدادات، وتضاعفت المبالغ المترتبة عليهم لأضعاف.

وقال المواطن احمد الطراونة، أن العدادات التي تم تركيبها تستخدم بالأصل لاحتساب الغاز في المنازل وليست مختصة بالمياه.

من جانبه قال مدير عام شركة مياه العقبة خالد العبيدين في تصريح صحفي سابق إن الشركة ستقوم بتغيير كافة العدادات في محافظة العقبة إلى عدادات ذكية، نظرا لقدرتها الفائقة على قراءة صرف المياه بشكل جيد، إضافة إلى قدرة الشركة على قراءة العدادات من خلال الحاسب الآلي، أو الهاتف.

وأضاف العبيدين ان الشركة قامت بفحص العدادات لدى المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وأثبتت صحتها ولايوجد بها أية أخطاء، مشيرا إلى انها تختلف عن العدادات الميكانيكية التي كانت مركّبة بالسابق.