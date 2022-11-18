العقبة.. محطة جديدة لقارب زاتارا الأميركي للترويج السياحي بعد 6 سنوات من الإبحار

أحمد الرواشدة – رسا القارب الشراعي زاتارا بالعقبة بعد سنوات من الإبحار بين قارات عدة وعلى متنه الرحالة الأميركي كيث الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، في واحدة من الزيارات المهمة لمدينة العقبة التي من شأنها الترويج لها سياحيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستقبل مرسى اليخوت في “أيلة” الرحالة الأميركي كيث وعائلته -أكثر المؤثرين في الإعلام السياحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي- خلال جولتهم في البحر الأحمر الذي وصل اليه بقاربه الشراعي زاتارا ضمن جولته التي بدأت منذ سنوات وجاب خلالها 47 دولة في قارات عدة، من بينها مؤخراً مصر والمملكة العربية السعودية.

واختارت عائلة كيث مرسى أيلة لليخوت، كمحطة جديدة ضمن رحلتها على شواطئ البحر الأحمر للاطلاع على الثقافة الأردنية والمواقع الأثرية والسياحية، ونقلها إلى المتابعين حول العالم في مقاطع مصورة تعكس هذه الرحلة الثرية المنوعة ولمشاركة تجربة الحياة في العقبة نظراً للسمعة الرفيعة التي يحظى بها الأردن على خريطة السياحة العالمية.

يقول كابتن القارب كيث “كنا أنا وعائلتي الأميركية المكونة من 5 أفراد نجوب العالم منذ 6 سنوات على متن سفينتنا، ونحن اليوم سعداء بوصولنا إلى الأردن والعقبة تحديدا لتكون أحدث وجهاتنا، لم يكن لدينا أي توقعات عندما قدمنا إلى هنا، ولم نكن نعرف ماذا سنفعل سوى أننا نرغب بزيارة الأماكن الأثرية كالبترا ووادي رم وغيرها”.

ويضيف كيث “سنزور الأماكن الأثرية كالبترا ووادي رم، لقد تواصل معنا فريق قرية المرسى الرائع لنروج لسياحة اليخوت كما نفعل حالياً”، مؤكداً “أن قرية المرسى مكان رائع للأطفال؛ حيث تضم القرية العديد من الحدائق المخصصة للتزلج والمغامرات التي يمكن للأطفال اللعب والاستمتاع فيها، لذلك كانت محطة رائعة بالنسبة لنا، كما أن الطعام لذيذ جداً هنا، وقد تمكنا للتو من رؤية الكثير من البلاد”.

ويشير كيث “إن بقاءنا هنا في البحر الأحمر بسبب الطقس الرائع، عكس الطقس في البحر الأبيض المتوسط الذي يكون بارداً في هذا الوقت من العام، لذا نريد البقاء هنا والاستمتاع بموسم معتدل لطيف هنا قبل أن نعود إلى البحر الأبيض المتوسط”. وختم كيث “بلا شك الأردن بلد رائع وأنا حقا أوصي بزيارته”.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين “اليوم نرحب بالقارب زاتارا وعائلة كيث في مرسى يخوت أيلة، وهم من أبرز الفاعلين والمؤثرين في النشاط السياحي والترويجي على مستوى العالم نظراً للتجربة الثرية التي يقدمونها على المستويين الإنساني والإعلامي، وخلال الزيارة تم عرض تجربة أيلة السياحية وما تقدمه من منتج وخدمات سياحية تعكس الإرث الثقافي والحضاري الأردني”.

وأشار دودين إلى الإمكانات التي يتمتع بها مرسى اليخوت الذي ينطلق من قلب أيلة، لخدمة النشاط السياحي؛ إذ يوفر 231 رصيفًا للقوارب التي يصل طولها إلى 40 متراً، تلبي مختلف المتطلبات وبأفضل التجهيزات وأعمال الصيانة والخدمات الدولية المتميزة في فئتها، مؤكداً أن أيلة ستواصل تسخير جهودها لخدمة الترويج السياحي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمنتج السياحي الوطني.

يشار إلى أن إدارة المارينا/مرسى أيلة لليخوت، توفر، وعلى مدار العام، جميع المرافق المزودة بأحدث التجهيزات، تشمل الصيانة اليومية الشاملة للقوارب، وخدمات الإدامة المستمرة كإزالة الأملاح والرواسب العالقة، وخدمات صيانة تشمل السحب الطارئ للقوارب، وأرصفة ذات تحميل مزدوج وجانبي ورسي، و118 رصيفًا جافًا للقوارب وورشة فنية وخدمات صهريج وقود، وخدمات النظافة.

ولقيت زيارة كيث وأسرته حفاوة الاستقبال والضيافة من كوادر أيلة، للتعرف على الثقافة الأردنية الأصيلة والتطور الحضاري الواسع في المملكة، والتجول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمعالم الأثرية والتراثية، وتصوير لقطات ومقاطع فيها.

وتلقى جولات القارب الشراعي زاتارا البالغ طوله الإجمالي 16 مترًا وعرضه 5 أمتار، وجولات عائلة كيث البالغ عددهم 8 ركاب، اهتماماً عالمياً واسعاً للتعريف بالمحطات السياحية التي يرسو فيها، ويشمل ذلك متابعات مكثفة من حول العالم عبر مختلف المنصات والوسائط الاجتماعية الحديثة.

وفي العام 2016، عمد كيث المقيم في ولاية تكساس بالولايات المتحدة وأسرته إلى تنفيذ جولات عالمية واسعة النطاق لاقت الاهتمام الكبير لدى الناشطين باعتبارهم من أكثر المؤثرين في الإعلام السياحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.