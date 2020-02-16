العقبة: مدارس تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

احمد الرواشدة

العقبة – احتفلت مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ضمن فعاليات الطابور الصباحي حيث تم تخصيص الحصة الأولى للحديث عن هذه المناسبة .

وحضر الفعالية محافظ العقبة غسان الكايد ومدراء الاجهزة الامنية وعدد من المتقاعدين العسكريين وطلاب ومعلمي المدارس.

واعربت مديرية تربية العقبة الدكتورة رابعة العيدي عن اعتزازها بالمناسبة، مؤكدة اننا نستذكر تضحيات نشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجل الوطن والأمة والذين سطروا أروع ملاحم الرجولة والفداء والتضحية خلال خدمتهم المشرفة جنوداً وضباطاً في الجيش العربي المصطفوي صاحب الإنجازات العظيمة في ميادين الشرف المجيدة وساحات الدفاع عن كرامة الأمة وشرفها ، مسجلين بدمائهم الزكية الطاهرة أشرف البطولات على ثرى الوطن المقدس وفلسطين الحبيبة ، كما نالوا ثقة ومحبة العالم خلال مشاركتهم في قوات حفظ السلام.

وثمن المتقاعدون العسكريون في كلماتهم اهتمام وحرص جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حماة الوطن والاستقلال، بالاضافة الى مكارم جلالة الملك عبد الله الثاني للقوات المسلحة الأردنية والمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتخصيص الخامس عشر من شهر شباط من كل عام يوم الوفاء للمحاربين القدماء والمتقاعدين العسكريين وأن ذلك هو وسام على جباهنا.