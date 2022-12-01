العقبة.. مدرسة اكاديمية خليل الرحمن تطلق “الأسبوع الصحي”

نظمت مدرسة اكاديمية خليل الرحمن فعاليات الاسبوع الصحي تضمن العديد من النشاطات المدرسية الخاصة بالطلاب وذويهم وكادر المدرسة الاكاديمي والاداري.

وركز النشاط الصحي على تعريف الطلبة عن الغذاء الصحي بشكل عام وتشجيع الطلبة لتناول الخضار والفواكة بالاضافة الى انشطة وتجارب علمية للغذاء الصحي الى جانب التركيز في برنامج الإذاعة الصباحية على الغذاء الصحي وتتضمن (مسرحية ، سكتش قصير، خاطرة ، أنشودة) وعمل مسابقة أجمل لوحة باسم الصف تتضمن رسمة عن الغذاء الصحي.

وقالت المرشدة التربوية غيداء الرواد ان فعاليات الاسبوع الصحي جاء بهدف توعية الطلبة وذويهم بنوعية الاطعمة واهمية ممارسة الرياضية وسلوكيات يومية تتعلق بالصحة العامة، مؤكدة انه تم عمل لوحة حائط عن الغذاء الصحي بعنوان أثر الغذاء على الصحة النفسيةو عمل مطوية ونشرات عن الغذاء الصحي بالاضافة الى محاضرة بعنوان (موسوعة الغذاء الصحي) وركن لقياس الطول والوزن تم فيه شرح النظام الغذائي السليم من قبل اخصائيه التغذية ومحاضرة اخرى بعنوان (صحة الفم والأسنان) من قبل الدكتور محمد الصرايرة وتم فحص أسنان عينة عشوائية للطالبات الى جانب العديد من الانشطة المختلفة كوجبات صحية ، عصائر صحية، سلطات بكافة أنواعها وتوزيعها على الطالبات والمعلمات وتجارب داخل مختبر العلوم وعمل عرض تقديمي من قبل الطالبات وشرحه وتحديد يومين في الأسبوع غذاء صحي في المقصف.

واختتم الاسبوع الصحي بمعرض صغير عن المجموعات الغذائية كل صف له مجموعته الخاصة يشرحون عنها بأسلوبهم المتميز.