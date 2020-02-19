العقبة: مسيرة شعبية تأييدا للموقف الأردني ضد “صفقة القرن”

احمد الرواشدة

العقبة – انطلقت قبل قليل مسيرة شبابية وشعبية ورسمية حاشدة في العقبة تاييدا لموقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القدس والمقدسات والالتفاف حوله في كل خطواته بتنطيم من ديوان البيت العقبة.

وبدأت المسيرة بكلمة لرئيس ديوان الشباب العقباوي حمزة ياسين اكد فيها أن على الجميع الالتفاف حول القياده الهاشمية وتاييد خطواتها الرامية الى دعم القدس والمقدسات والوصاية الهلشمية وانهم سيبقون الجند الاوفياء للعرش الهاشمي.

وعبر المشاركون بالمسيرة عن اعتزازهم وفخرهم بالمواقف المشرفة، لجلالة الملك، مشددين على ان الأردنيين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن المقدسات.

وانطلق المشاركون في المسيرة من امام دوار الشريف الحسين بن علي التي حملوا الاعلام الاردنية وصور جلالة الملك عبد الله الثاني يافطات الولاء والتاييد لجلالة الملك عبد الله الثاني وسط الاهازيج والاغاني الوطنية.

ورفع مشاركون شعارات ضد ما يسمى “صفقة القرن” وتشيد باللاءات الثلاث التي أطلقها الملك “لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا للتنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية”، مؤكدين وقوفهم ودعمهم لمواقف الملك المشرفة والرافضة لتصفية القضية الفلسطينية لتنتهي المسيرة امام القصور الملكية العامرة في العقبة .