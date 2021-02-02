العقبة: مناولة الحبوب ترتفع 8 %.. وتوسعة الصوامع تستوعب 100 ألف طن

أحمد الرواشدة

العقبة- ارتفعت مناولة الحبوب على رصيفي 8 و9 في الميناء الجنوبي الجديد العام 2020 بنسبة 8 % عن العام 2019، لتصل الى 3 ملايين طن، فيما أسهم مشروع صوامع الحبوب بميناء العقبة الجديد الذي يتسع الى 100 ألف طن بتقليل زمن رسو البواخر من 12 يوما الى ثلاثة أيام، الأمر الذي خفض كلف الانتظار وحسن وتيرة العمل ورفع من تنافسية الميناء، ليكون مركزا لإعادة تصدير الحبوب من المملكة لدول الجوار.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة الدكتور خالد المعايطة “إن مشروع الصوامع يخضع حاليا لتوسعة جديدة لتصل طاقته الاستيعابية الى 200 ألف طن، ضمن مراحل عدة بكلفة إجمالية للمرحلة الأولى تصل الى 58 مليون دينار، تتضمن البنية التحتية وأجهزة مفرغات بطاقة استيعابية تصل الى 1600 طن بالساعة”.

وأضاف “أن شركة تطوير العقبة أطلقت المرحلة الثانية من المشروع بقدرة استيعابية تصل الى 100 ألف طن، إضافة الى خط ناقل للحبوب ومفرغ ومحمل، يعطي القدرة على إعادة التحميل في حالة الحاجة لذلك ليرفع طاقة المناولة الى ستة ملايين طن سنويا”، لافتا الى أن هذا الإنجاز يلبي ثلاثة أضعاف احتياجات المملكة من الحبوب، كما أنه يعطي الفرصة لأن تكون العقبة مركزا لإعادة تصدير الحبوب الى الدول المجاورة.

يذكر أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة هدمت العام الماضي 75 صومعة حبوب تتسع لمائة ألف طن كانت على أرض الميناء القديم بهدف إقامة مشروع سياحي مكانها، وقامت ببناء مائة صومعة جديدة في الميناء الجديد تصل طاقتها الاستيعابية الى 200 ألف طن من الحبوب.

وأشار المعايطة إلى أن سرعة تفريغ السيارات من الحبوب ارتفعت الى 200 سيارة في الساعة في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الفاقد في الحبوب الى 20 طنا، علما أن معدلات الفاقد العالمية تبلغ 300 طن، مؤكداً أن الميناء الجديد يفرد حضورا على مساحة 840 دونما يعد في طليعة موانئ المنطقة ويتسع لتخزين 10 آلاف سيارة في آن واحد.

وبين أن عدد أيام مكوث البضائع انخفض في العامين 2019 و2020 الى 5 أيام بدلا من 9، ما انعكس إيجابا على سمعة الميناء وميزته التنافسية، إضافة الى خفض كلف السلع المستهلكة، ما يؤدي الى انخفاض أسعارها للمستهلك، مؤكداً أن عملية احتساب لائحة أسعار الخدمات المينائية ثابتة ومن دون فاقد في الإيراد، وقد عزز ذلك تعامل الميناء مع مواد وأنواع متخصصة من البضائع (مثقلات).

وقال المعايطة “إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد فاقت كل الدول المتقدمة، مؤكداً أن البضائع الآتية عبر الميناء يتم التخليص عليها بسهولة وخلال ساعات، وتصبح في وجهتها الأصلية خلال ساعات إلى جميع مدن الأردن”.

وأكد أن ميناء العقبة وأرصفته المختلفة وضعت كل إمكاناتها اللوجستية في خدمة الوطن، مبيناً أن أرصفة الموانئ تتميز بمواصفات دولية بحيث يتم إدخال جميع أحجام البواخر على الأرصفة، خاصة ذات الغاطس 14 وبإزاحة 73 طنا، وهو ما يعزز تنافسية ميناء العقبة.

وشدد على أن المنظومة المينائية في محافظة العقبة اكتملت وأصبح بإمكانها استقبال البواخر ذات الأحجام المختلفة؛ إذ يصل عمق الغاطس إلى 15 مترا فعليا، وذلك بعد أن اعتمدت مؤخرًا لجنة متابعة تطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن ISPS CODE والمرافق المينائية، أرصفة جديدة في ميناء العقبة الجنوبي بهدف استقبال سفن البضائع المختلفة.

وتسهم أرصفة الموانئ الجديدة التي تم اعتمادها دوليا، في إدخال الموانئ الأردنية ضمن دائرة المنافسة العالمية كأكبر أرصفة تدخلها السفن العملاقة ذات الغاطس العميقة.

واكتملت منظومة موانئ العقبة بعد اعتماد الهيئة البحرية الأردنية أرصفة ميناء العقبة الجديد ذات الأرقام 6 بطول 250 مترا ورصيف رقم 7 بطول 200 متر ورصيف رقم 8 بغاطس 13.5 متر وبطول 250 مترا.

وبين المعايطة أن الأرصفة الجديدة تضيف قيمة تنافسية على موانئ العقبة، مؤكدا أن الأرصفة ذات الأرقام 6 بطول 250 مترا، ورصيف رقم 7 وبطول 200 متر، تم اعتمادها لاستقبال سفن نقل البضائع العامة ذات إزاحة تصل إلى أكثر من (70000) طن، ما سيقلل فترة انتظار السفن في عرض البحر لانتظار دورها للدخول للتحميل أو تفريغ بضاعتها، وبالتالي تقليل الغرامات المالية المرتبة على ذلك.

وبين أن قدرة الموانئ الأردنية التنافسية وكفاءتها التشغيلية تأتي باعتبارها من الموانئ المميزة بين موانئ البحر الأحمر والشرق الأوسط عموما؛ نظرا لتخصصها وكفاءتها التشغيلية وقدرتها التناقسية العالية وموقعها الحيوي بين 3 قارات عالمية، مستعرضا مراحل إنشاء الموانئ الجديدة ومراحل تطوير القائم أصلا والتي أفضت إلى 32 رصيفا موزعة على 12 ميناء متخصصا، منها ميناء العقبة الجديد بأرصفته التسعة.

وأشار المعايطة إلى أن الموانئ قامت بتطوير رفع كفاءة العمليات المينائية وتحسين وتطوير بيئة العمل والإجراءات في المعدات والخدمات المقدمة كافة، مستعرضا ساعات العمل ونظام الدوام في الميناء.