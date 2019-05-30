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العقبة: مواصلة العمل في موانئ العقبة بدون تأخير

منذ 3 ساعات
باخرة تفرغ حاويات بضائع في ميناء العقبة-(ارشيفية)

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أحمد الرواشدة

العقبة– تتواصل العمليات المينائية في موانئ العقبة الرئيسية وحاويات العقبة بدون أي تأخير وانسيابية البضائع والمواد الغذائية القادمة عبر ميناء العقبة إلى الأسواق المحلية حسب خطة مدروسة بالتعاون مع الجهات البحرية والمينائية التي تعنى بالتخليص واخراج البضائع الى المقاصد النهائية.

ويشهد ميناء العقبة خلال هذه الفترة حركة مناولة نشطة تصل الى اخراج 900 -1000 حاوية للتجار في مختلف محافظات المملكة.

وأكد مدير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين جاهزية كافة الجهات المعنية في العقبة وتضافر جهودها من اجل تسهيل استيراد ومناولة السلع والضائع بما يكفل وصولها الى المستهلك دون تاخير او اعاقة، معتبرا ان اي تهاون في هذا الجانب لن يحدث لان الموضوع يتعلق بالامن الغذائي للمواطن ومن واجب الجهات كافة تأمين هذه المواد كما ينبغي وبالمواصفات ذات الجودة العالية والامنة.

وأضاف ان ميناء الحاويات والميناء الرئيسي تعمل على مدار الساعة مع التركيز على ساعات الذروة.

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