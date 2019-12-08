العقبة: موظفو “سكة حديد العقبة” يمهلون سلطة العقبة أسبوعا

أحمد الرواشدة

العقبة– أمهل موظفو في شركة العقبة لادارة السكك الحديدية ( مؤسسة سكة حديد العقبة) سابقا سلطة منطقة العقبة العقبة الاقتصادية الخاصة اسبوعاً من اليوم للمضي باصدار النظام الخاص بالموارد البشرية وتحويلهم على كادر الشركة.

وقال ممثل الموظفين المهندس عبد الله الحميدي انه منذ عام ونصف والعاملين ينتظرون تحويلهم الى كادر الشركة، مؤكداً انه لم يتم اصدار اي نظام يعني بالموظفين والكوادر البشرية مما اثار الشكوك لدى العاملين بنية السلطة الخاصة تحويلهم لكادر الشركة والنتوقفة عن العمل ما يقارب السنتين.

وبين الحميدي ان السلطة الخاصة مطالبة امام العاملين في الشركة والمجتمع المحلي في مدينة معان ببيان مصير الموظفين والعاملين والاسراع بايجاد النظام الخاص بهم اسوة بباقي الشركات التابعة للسلطة الخاصة.

واشار الحميدي ان المجتمع المحلي والعاملين يتسألون الى اين وصلت المشاريع المراد اقامتها في مدينة معان من ابرزها ميناء معان البري وتأهيل خط سكة الحديد خصوصاً وان السلطة الخاصة وقعت مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي الاردني للاستثمار من اجل تمويل تلك المشاريع.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة لادارة السكك الحديدية المهندس ياسر كريشان ان سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بصدد اصدار نظام موارد بشرية موحد لكافة الشركات التابعة لها مع الاخذ بخصوصية كل شركة ، مؤكداً ان وجود النظام الحالي لا يعيق عمل الموظفين والعاملين في الشركة ، مشيراً ان جميع العاملين يتمتعون بالعلاوات والزيادات السنوية.

وتوقع كريشان ان يتم الانتهاء من النظام الداخلي خلال شهر على ابعد تقدير شهر ، مشيراً ان العاملين في مؤسسة الموانىء بقوا اكثر من سنتين على النظام القديم الخاصة بنظام الموارد البشرية الى ان تم المصادقة على نظام خاص لشركتهم بعد تحويلها من مؤسسة الموانىء الى شركة العقبة لادارة الموانىء.