العقبة: “نافذ للخدمات اللوجستية” توزع طرود الخير الرمضانية

احمد الرواشدة

العقبة- وزعت شركة نافذ للخدمات اللوجستية طرود خير رمضانية على الأسر المحتاجة في مدينة العقبة وأطراف العقبة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ومن مبدأ التكافل

وقال مدير عام الشركة نوره مهيار إن شهر رمضان الفضيل فرصة سانحة لمواصلة القيام بمسؤولياتنا المجتمعية، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة الخيرية والإنسانية التي تتوجها “نافذ” اصة مع جائحة كورونا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والتي من خلالها تؤكد الشركة على وجودها بقرب كافة الشرائح المختلفة في محافظة العقبة.

واشارت مهيار أن الشركة قامت وبالشراكة مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بمساعدة عمال المياومة والتي تضررت اعمالهم نتيجة جائحة كورونا بالاضافة الى دعم الجهود الوطنية في مكافحة والتصدي لفيروس كورونا من خلال تقديم الدعم لوزارة الصحة من الشركة والموظفين.

وتتبنى شركة “نافذ” منذ تأسيسها مبادرات انسانية وخيرية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى دعم العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية التي تساهم في تنمية المجتمع على مدار العام.