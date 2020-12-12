العقبة: ندوة حوارية تعرض قصص نجاح تطوعية ملهمة

أحمد الرواشدة

العقبة– شدد مشاركون على اهمية العمل التطوعي والمبادرات الايجابية في ايجاد حركة تنموية في المجتمع.

واكد المشاركون في ندوة حوارية افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بعنوان ” التطوع قيمة ورسالة ” على تطبيق زوم بحضور 30 شاب وشابة يمثلون المبادرات والهيئات الشبابية والمجتمع المدني والجامعات بتنظيم هيئه شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ان العمل التطوعي ظاهرة ايجابية.

وتأتي الندوة الافتراضية بهدف عرض قصص نجاح تطوعية ملهمة وتوجيه رسائل شكر للمتطوعين وخلق حوار هادف وبناء لتعزيز روح التطوع.

واكد منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش على التزم فرق الهيئة في جميع المحافظات بدعم الشباب ومبادراتهم التطوعية والتنموية باعتباره نهج حقيقي وتشاركي يضمن تأهيل وتمكين مهارات ومعارف الشباب من جهة وخدمة مجتمعاتهم المحلية في شتي المجالات من جهة أخرى ، ووجه شكره وتقديره للمتطوعين والمبادرات والشركاء الزاعمين لتعزيز العمل التطوعي واستعرض ابرز الفعاليات والأنشطة التي نفذت هذا العام بالرغم من تحديات وباء جائحة كورونا.

واشارت الدكتورة مجدولين صبيحات من الجامعة الأردنية / فرع العقبة الى أهمية العمل التطوعي الجامعي في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الانتماء للوطن وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وذكرت مجموعة من المبادرات التطوعية التي نفذتها الجامعة الأردنية فرع العقبة داخل مدينة العقبة والمناطق المجاورة، انطلاقا من توجيهات الملهم الأول للشباب الأردني جلالة القائد سيدنا الذي يعول على الشباب الأردني ويتحدث عنه في كافة المحافل الدولية وهو يراهن على وعي الشباب وقدراته ويلقي على عاتقهم تحمل المسؤولية ومواجهة كافة التحديات في مختلف المجالات.

واكد الزميل الصحفي احمد الرواشدة من صحيفة “الغد” على أهمية الأعلام بمختلف أشكاله في دعم رسالة العمل التطوعي والتعريف بأهدافه وأهميته في بناء المجتمعات والأوطان وتطرق إلى أهمية الإعلام في توعية الجمهور بضرورة المشاركة المجتمعية الايجابية وتوجيه السلوك الإنساني ، مشيرا ان تطوير الجانب الإعلامي لدى الجمعيات الخيرية والتطوعية والمبادرات الشبابية وبناء قدراتها الذاتية لأدوات التواصل مع الإعلام .

من جانبه أشار الناشط الاجتماعي شريف الخطيب الى الفرص المتاحة للشباب والمؤسسات لتعزيز وتطوير منظومة العمل التطوعي والآليات اللازمة لتمويل المبادرات والتواصل مع الجهات والشركاء وطرق تحشيد وتعبئة الفعاليات التطوعية وأستعرض الخطيب تجربته في بيئة العمل التطوعي والشبابي في محافظة العقبة.

وقدم المشاركين في الندوة جملة من التوصيات أبرزها تأسيس شبكة للقيادات التطوعية على مستوى المحافظة ، ضرورة وجود صندوق خاص لدعم المبادرات التطوعية ، زيادة التشاركية لمؤسسات المجتمع المدني مع الجامعات ، تعميم ونشر مبادرة ساعات العمل التطوعي الإجبارية للطلبة في الكليات والجامعات ، واعتماد مساقات دراسية للتطوع في المدارس والتعليم العالي ، تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة العمل التطوعي ، إيجاد معاهد متخصصة لتدريب الشباب على الإعلام التطوعي .