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العقبة وشباب الأردن يلتقيان الرمثا والوحدات بالدوري غدا

منذ 17 دقيقة

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عمان – يلتقي فريقا الرمثا والوحدات مع فريقي شباب العقبة وشباب الأردن يوم غد الاثنين في ختام منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويشهد ستاد الأمير محمد بالزرقاء مباراة فريقي الرمثا وشباب العقبة، فيما يلعب على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة فريقا شباب الأردن والوحدات.
وكانت مباريات الأسبوع السادس افتتحت امس بتعادل الجزيرة والأهلي بنتيجة 1_1.
ويتشارك حاليا فريقا الوحدات والصريح في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة لكل فريق. – (بترا) 

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