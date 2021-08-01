العقبة.. وصول باخرة سياحية تحمل رجال أعمال سعوديين

أحمد الرواشدة

العقبة – رست في ميناء العقبة اليوم الأحد الباخرة سينس ايكليبس “Scenic Eclipse” تحمل على متنها رجال أعمال سعوديين وهي الأولى من نوعها منذ جائحة كورونا وانقطاع سياحة البواخر في شهر شباط من العام الماضي 2020.

وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي، إن أهمية هذه الرحلة تكمن في أهمية الخط السياحي البحري الأول من نوعه على شواطيء البحر الأحمر الذي سيخدم السعودية والاردن ومصر ويعتبر انطلاقة جديدة للسياحة في مدينة العقبة بعد ازمة كورونا مؤكدا ان ذلك سيساهم في عملية التكامل السياحي بين البلدان العربية على البحر الاحمر وايجاد منتجات سياحية جديدة ومختلفة وتنشيط الحركة السياحة لتعم الفائدة على هذه البلدان.

ولفت ماضي الى ان رجال الاعمال السعوديين الذين وصلوا على متن الباخرة سيقومون ضمن برنامج الرحلة بزيارات بالباص الى وادي رم والبتراء، ورحلات بالطائرة الهليكوبتر الى البتراء، ورحلات غوص بالغواصة الخاصة بالباخرة، وغوص فردي للضيوف بالتعاون مع نوادي الغوص في العقبة ، وزيارات للمنتجعات السياحية في مدينة العقبة واستخدام المرافق فيها والعديد من البرامج الأخرى.

وقال مدير عمليات شركة غرغور للملاحه الوكيل الملاحي للباخرة عبدالرحمن علي ان هذه الباخرة هي الاولى من نوعها في العالم تقوم برحلة سياحية على متنها بعض رجال الأعمال السعوديين.

وأضاف أن الباخرة مزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وطائرتين هليكوبتر والعديد من القوارب الصغيرة التي تستخدم لنقل الركاب في البحر، والعديد من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب وألواح التجديف ولدى الباخرة فريق متخصص بالرحلات الاستكشافية ومصنفة رسميا 6 نجوم تستوعب 228 راكب من الضيوف.

وأشار إلى أن الباخرة ستقوم بتسعة زيارات قادمة من هذا العام لمدينة العقبة بمعدل رحلة كل 10 ايام ومدة مكوث الباخرة في العقبة في كل رحلة حوالي 15 ساعة، مبينا ان الرحلة الأولى على متنها حوالي 90 سائح VIP معظمهم من الأشقاء السعوديين، وحوالي 180 من طاقم الباخرة ، جميعهم حاصلين على اللقاح وفحص PCR سلبي من اخر محطة صعود وحسب البروتوكولات الصحية المطبقة في العقبة على البواخر السياحية، وعدد السياح سيزداد في كل رحلة.