العقبة ومعان في حوار عنوانه “الفوز” اليوم

عمان – يحتضن ملعب الأمير محمد بالزرقاء، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي شباب العقبة ومعان، في ختام لقاءات الجولة الثامنة لدوري أندية المحترفين بكرة القدم، وفيها يتطلع لاعبو الفريقين إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان، خصوصا وأن الفريقين يعانيان من وجودهما حاليا في منطقة الخطر، والتي تهددهما بالهبوط، حيث يملك فريق شباب العقبة 8 نقاط، فيما يملك فريق معان 5 نقاط.

المباراة ينتظر أن تحمل في كافة مجرياتها الندية والإثارة، وسيسهم الأسلوب الهجومي المفتوح الذي سيكون العنوان الأبرز لهذه المواجهة، برفع وتيرة المنافسة بين الفريقين، خصوصا وأن الأساليب الهجومية والدفاعية متشابهة إلى حد كبير بينهما، ففريق شباب العقبة يوكل مهمة صناعة الألعاب إلى عيسى السباح ومحمود شوكت وطارق القماز ويزن شوكت من خلال تحركاتهم في أرجاء الملعب، وقدرتهم على تأمين المهاجم شريف النوايشة بالكرات المطلوبة.

فريق معان لديه مجموعة جيدة من الأوراق الفنية التي تعزز من قدرات لاعبيه، وتمنح مهدي علامة وفادي الناطور وإبراهيم الرواد وسند جعارة ووليد الدرايسة فرصة القيام بالواجبات الهجومية، والتي يكون محورها إرسال الكرات الطويلة، واللجوء أيضا إلى الأطراف في تفعيل الكرات العرضية.