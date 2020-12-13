العقبة يتوجه للاحتجاج على التحكيم

عمان – الغد – بدأ نادي شباب العقبة يوم أمس، بجميع “الفيديوهات” والدلائل، التي تزعم قيام حكم مباراة الفريق أول من أمس أمام الصريح، بالغاء هدف صحيح في المباراة التي جرت ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويتجه نادي شباب العقبة، لتقديم شكوى ضد التحكيم، بسبب ما تعرض له من ظلم في المباراة (وفق حديث العقبة)، خاصة فيما يتعلق بعدم احتساب هدف صحيح.

ويرى العقبة أن النادي الذي يعتبر بأمس الحاجة في الوقت الحالي للنقاط، لا يتحمل مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي تضيع مجهود إدارة ولاعبين خلال الموسم. –(أخبار النجوم)