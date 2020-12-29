العقبة يشكو التحكيم أمام الفيصلي ويكشف الحالات

عمان – الغد – قدم نادي شباب العقبة، شكوى رسمية أول من أمس، ضد التحكيم في المباراة الأخيرة أمام فريق الفيصلي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2، في اطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

واعتبر العقبة في الشكوى، أن الاخطاء التحكيمية المحبطة، تتواصل ضد النادي الذي نزف الكثير من النقاط بسبب تلك الاخطاء.

وزعم العقبة في كتابه، أن هناك ركلتي جزاء للعقبة لم يتم احتسابهما أمام الفيصلي.

واستعرض العقبة في كتابه، الحالات التي يعترض عليها وهي: لمسة يد على لاعب الفيصلي داخل منطقة الجزاء، تدخلات عنيفة من قبل لاعب الفيصلي احسان حداد، الذي عاد وكرر التدخل العنيف وفق ما جاء في اعتراض العقبة.

وابدى شباب العقبة في كتابه، استغرابه من تجاهل اتحاد الكرة، لطلب النادي بعدم اسناد أي مباراة للحكم مراد الزواهرة التي يكون فريق العقبة طرفا فيها.

واختتم العقبة كتابه، بالتساؤل عن أسباب “استهداف” الفريق في المباريات، من خلال ارتفاع عدد الأخطاء التحكيمية، وطالب بضرورة الإسراع في عقد اجتماع للنادي مع أمين عام اتحاد الكرة، لبحث هذه القضية التي باتت تؤرق النادي. –(أخبار النجوم)