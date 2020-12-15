العقبة يعتقد بوجود “مؤامرة”

عمان – الغد – كشف نادي شباب العقبة، عن اعتقاده بوجود “مؤامرة” تحاك ضد النادي، معللا ذلك بالأخطاء التحكيمية التي يتعرض له الفريق في دوري المحترفين.

واشار نادي شباب العقبة، في كتاب الاحتجاج الذي تم رفعه لاتحاد الكرة، إلى الاخطاء التحكيمية المؤثرة، والتي آخرها الغاء هدف للفريق في مرمى الصريح.

واحتج العقبة على اختيار حكام مبتدئين لمباريات حساسة ومهمة بالدوري، كما أبدى استغرابه من تعيين حكام من نفس المدينة التي يتبع لها الفريق المنافس. –(أخبار النجوم)