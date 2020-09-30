العقبة يفوز برباعية على الأهلي بدوري المحترفين

عمان – الغد – فاز فريق العقبة على فريق الأهلي 4-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء في استاد الملك عبدالله الثاني في ختام الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليصبح رصيد الأهلي 6 نقاط ويتقدم إلى المركز الـ 11 في الترتيب العام للدوري، ويتراجع فريق الأهلي إلى المركز الـ 12 بنفس الرصيد.

وسجل اهداف العقبة زكي أبو ليلى د. 22 المحترف أوتمار د.42، د.61، المحترف النيبيري ماركوس ماكاولي د. 81.

ويشهد استاد عمان عند الساعة 7.30 مساء، مواجهة قوية منتظرة تجمع بين فريقي السلط “11 نقطة” والفيصلي “9 نقاط”.