العقبة ينتقد احتساب 3 ركلات جزاء أمام الوحدات

عمان – الغد – انتقد رئيس نادي شباب العقبة رجب درويش، اداء التحكيم بشكل عام في المنافسات المحلية، لافتا إلى أن الأخطاء التحكيمية أو انحياز التحكيم، امتد لدوري الفئات، بعد أن تجلى ذلك في مباراة فريقه أمام الوحدات.

وقال درويش في تصريح لـ”الغد”: لعبنا أمام فريق الوحدات أول من أمس على ملعب غمدان، في مباراة بدوري سن 17 انتهت بخسارة العقبة 0-1، في لقاء حافل بالأخطاء التحكيمية التي تسببت في احتساب 3 ركلات جزاء لصالح الوحدات.

وأضاف: لا استطيع أن أجد مبررا للأخطاء التحكيمية التي تتجلى أمام شباب العقبة في مختلف المنافسات، فهل يعقل أن يتم احتساب 3 ركلات جزاء مشكوك في صحتها؟

واعتبر رئيس نادي شباب العقبة، أن التحيز ضد العقبة وصل إلى فرق الفئات، وهذا أمر خطير يساهم في تغييرات في فكر اللاعبين الصغار الذين لا يجب أن يتعرضوا لمثل هذه المواقف، للحفاظ على وجودهم في الملاعب. -(أخبار النجوم)