العقبة: 1.5 مليون سائح.. ومساع لزيادة إقامة السواح إلى 6 ليال

أحمد الرواشدة

العقبة – بحثت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت اوجه التعاون والتشارك بين الوزارة والسلطة لتطوير القطاع السياحي والاطلاع على الاستراتيجية السياحية التي اطلقتها السلطة في العقبة.

واكدت شويكة ان قطاع السياحة يعد ركيزة من ركائز الإنتاج القومي ومجالا استثماريا باعتباره نشاطا إنتاجيا تنمويا، وانه القطاع الأكثر نموا في المملكة، وخصوصا العقبة لما تتمع به من امكانيات سياحية هائلة، مشيرةً ان عملية صناعة السياحة باتت تتصدر أولويات الاقتصاد الوطني، لأهمية خلق قيم تنموية سياحية مستدامة، تعمل على تسريع عجلة صناعة السياحة لتكون رافدا اقتصاديا اساسيا للاقتصاد الوطني.

وبينت أنه من مبدأ تعزيز التشاركية والتكاملية في القطاع السياحي قامت الوزارة وبالتعاون مع السلطة وهيئة تنشيط السياحة باستقطاب الطيران منخفض التكاليف والذي سيساهم في تنشيط الحركة السياحية الى العقبة ومنطقة المثلث الذهبي (العقبة، والبتراء، ووادي رم) ومن ثم الى باقي المناطق السياحية في المملكة.

وأشارت إلى اطلاق مجموعة جديدة من البرامج السياحية المشتركة والحملات التسويقية والترويجية التي تركز على جذب الزائر الاجنبي من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية الى العقبة والمثلث الذهبي حتى يرى الكنز السياحي الفريد الذي يمتكله الاردن.

من جانبه، قال بخيت إن السلطة بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة اطلقت عددا من البرامج مع القطاع الخاص للترويج السياحي للعقبة وتسويقها في عدة دول اجنبية وعربية وتطوير روزنامة سياحية على مدار العام وتنفيذ برامج استقطاب للسياحة الداخلية والخارجية واستثمار المثلث الذهبي في تعزيز تنافسية المنطقة الخاصة كواجهة سياحية عالمية.

واستعرض بخيت محاور خطة استراتيجية السلطة في قطاع السياحة من خلال تنويع وتطوير المنتج السياحي وتحسين المرافق والخدمات السياحية والتي تسعى السلطة من خلالها الى زيادة عدد السياح من مستواهم الحالي الذي يتراوح حول مليون سائح سنوياً الى 1.5 مليون سائح مع نهاية العام 2025 تقريبا ، وزيادة مدة اقامة السياح من 4 ليلة الى 6 ليال تقريبا.

وحضر اللقاء مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في السلطة شرحبيل ماضي و امين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات .