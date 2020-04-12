العقبة: 110 بواخر محملة بالبضائع ترسو على الموانئ

احمد الرواشدة

العقبة-أدخلت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية منذ بدء أزمة كورونا وسريان قانون الدفاع 110 بواخر من مختلف الاحجام محملة بمختلف البضائع والحاويات والسلع على ارصفة موانئ العقبة المتخصصة، لا سيما موانئ النفط والغاز الطبيعي المسال واصطفافها بشكل آمن وفق اعلى درجات السلامة العالمية بالاضافة الى قطرها وسحبها خارج الارصفة.

وقال المدير البحري في شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية الكابتن ظافر فريحات ان اسطول ميناء العقبة للخدمات البحرية جاهز للتعامل مع كافة انواع البواخر ذات الاحجام الكبيرة والحساسة وادخالها وفق اعلى درجات الامان على ارصفة ميناء العقبة.

واشار فريحات ان ميناء العقبة للخدمات البحرية خلال ازمة جائحة فايروس كورونا المستجد وضعت اسطولها وقطعها البحرية لخدمة موانئ العقبة والقطاع البحري والجهات ذات العلاقة تلبية لنداء الوطن بتجاوز هذه المحنة.

وبين انه وقبل اعلان منظمة الصحة العالمية فايروس كورونا المستجد على انه وباء قامت الشركة بالتدابير الصحية الاحترازية والوقائية بشراء معدات الوقاية الشخصية والاسكنرات الحرارية وتوزيعها على الموظفين والشركاء.

واضاف ان اطقم ميناء العقبة للخدمات البحرية خاصة الكباتن والمرشدون هم اول من يصعد الى السفن القادمة الي ميناء العقبة فكان لزاما علينا وضع دراسات تقدير المخاطر و تعزيز عملية مكافحة طرق العدوي بالنسبة لهم ولجميع العاملين.

وتلقت الشركة كافة التسهيلات من الحكومة ممثلة برئيس ومجلس مفوضين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظ العقبة وشركة تطوير العقبة والأجهزة الامنية المختلفة التي تسهر علي أمن الوطن من أجل استمرارية عجلة الدوران لموانيء العقبة دون انقطاع وبتناغم مع كافة الشركاء ومشغلي المرافق المينائية بالضافة الى اسود القوة البحرية الملكية درع الوطن وحماته على الساحل.

وتملك شركة العقبة اسطولا من القاطرات والقوارب الحديثة وخدمة حركة السفن من أجل تمكينها من الالتزام بتعزيز تنافسية ميناء العقبة وبمؤشرات أداء حازت على رضي متلقي الخدمات وتنفيذ الحركات بامان.

والجدير بالذكر ان شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية باشرت أعمالها منذ عام 2007 من أجل خدمة الميناء وتعزيز منظومة الموانئ بهدف رفع القيمة التنافسية لموانيء العقبة والتركيز علي السلامة البحرية والحفاظ علي البيئة البحرية والتدريب المستمر باعلي المستويات لكافة العامليين وخدمة المجتمع المحلي.

علما ان الشركاء سواء بالقطاع الحكومي ممثلة بشركة تطوير العقبة و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او القطاع الخاص والتي تشمل شركة الخطوط البحرية الأردنية وشركة سمبتلمنالكو العالمية يقومون بدعم الشركة من أجل موائمة الشركة واسطولها لكافة القوانين المحلية والدولية النتعلقة بالتشغيل الامن

وتجدر الإشارة ان الشركة سوف تقوم باستلام منزلق بحري حديث من شركة تطوير العقبة في الأشهر القادمة من أجل عمل الصيانة بكوادر الشركة من مهندسين وفنيين تم ارسالهم لدورات لهذه الغاية وكذلك وقعت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وشركة براكودا للغوص والخدمات البحرية ، اتفاقية لتركيب الأنوار الملاحية الخاصة بالميناء الجديد والذي شيد باعلي مقاييس العالمية للموانئ الحديثة.