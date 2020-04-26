العقبة: 12 باخرة لحوم حية دخلت المملكة خلال أزمة “كورونا”

احمد الرواشدة

العقبة – دخلت المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 325 ألف رأس من الخراف الذكور و16 ألف رأس عجل، بمجموع 25 باخرة، من بينها 12 باخرة خلال أزمة كورونا، لتغطية احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء.

وقال مدير زراعة العقبة المهندس جمال العوران، إن البواخر التي رست على ارصفة موانئ العقبة تحمل لحوما حية من مختلف الدول، مؤكدا أن جميع الشحنات خضعت لفحوص طبية دقيقة، مشيرا أن اللجان المختصة رفضت 3400 رأس من الأغنام لعدم مطابقتها رخصة الاستيراد لإدخال الإناث.

وأكد العوران رفض 220 طنا من الخضار والفواكه لعدم مطابقة المواصفات والمقاييس الأردنية، مشيرا إلى اتخاذ قرار بإعادة تصديرها أو اتلافها، كما تم رفض 9450 طن ذرة أعلاف حيوانية، لعدم مطابقتها الشروط والمواصفات من أصل 300 ألف طن دخلت العقبة منذ بداية العام الحالي موزعة على 12 باخرة.

وأكد العوران، ان فرق الفحص المختصة من أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين وفنيين، تعمل على التأكد من صلاحية الشحنات، سواء كانت نباتية ام حيوانية، مشيرا إلى انه لا يسمح باجازة أي شحنة قبل ظهور النتائج المخبرية والفحوصات الحسية، حفاظا على صحة المواطن.

وأوضح أن مديرية زراعة العقبة كانت من ضمن المؤسسات المستثناة من الحظر، لذا فقد واصلت أعمالها كالمعتاد منذ بدء مواجهة أزمة كورونا بـ 10 % من الكادر دون ان تنتقص الطاقة الإنتاجية لمختلف مرافقها.

وأضاف العوران، ان المديرية كانت تنقل المزارعين ومربي المواشي إلى مناطق مزارعهم خارج مدينة العقبة بسيارات مديرية الزراعة، لحين حصولهم على تصاريح التنقل لمتابعة أعمالهم ومراقبة مواشيهم ومزارعهم في لواء القويرة وقضائي الديسة ووادي عربة.

وبين ان المديرية وضعت خطة عمل بتنسيق وتوجيه مع وزارة الزراعة وبمتابعة شخصية من الوزير، لضمان تدفق الواردات الزراعية إلى الأسواق الأردنية، خاصة المواد الأساسية اللحوم والخضار والفواكه وأيضا أعلاف المواشي.

وأضاف ان مديرية زراعة العقبة كانت على تواصل مستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة، لادامة أعمال سلسلة النقل والتزويد وأعمال الخدمات المختلفة، وانسيابية تدفق البضائع للأسواق الأردنية، خاصة في أزمة كورونا وشهر رمضان المبارك.

وشكر العوران كوادر مديرية زراعة العقبة، الذين واجهوا وباء كورونا ضمن تخصصاتهم المهنية كل في موقعه، مثمنا مواقف كافة الجهات ذات العلاقة، كسلطة العقبة الخاصة ودار المحافظة والأجهزة الأمنية والجمارك والموانئ والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء وقطاع الشحن البحري والبري، وكافة الأطراف ذات العلاقة مع وزارة الزراعة.