العقبة: 37 وفاة و 489 اصابة بحوادث سير العام الماضي

أحمد الرواشدة

العقبة– أكد مدير شرطة العقبة العقيد فراس الصعوب أن عدد وفيات العام الماضي 2018 جراء حوادث السير في محافظة العقبة بلغ 37 وفاة واصابة 489 شخص نتيجة 2526 حادث تنوعت ما بين تدهور وصدم وتدهور .

واشار الصعوب خلال احتفال محافظة العقبة بيوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي برعاية محافظ العقبة صالح النصرات ان عام 2019 شهد 874 حادث سير نتج عنها 7 وفيات و 225 اصابة مختلفة لغاية الاول من ايار / مايو الحالي .

من جهته قال محافظ العقبة صالح النصرات ان التوجيهات الملكية للحكومات المتعاقبة لاعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع النقل والتصدي لقضايا السير وذلك لما تشكله من خطر على حياة المواطنين وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم ، مؤكدا ان وزارة الداخلية كاحد اجهزة الدولة المعنية في هذا الشان تولي هذا الموضوع جل اهتمامها من خلال التشريعات الناظمة.

وتضمن الحفل عرض فيديو عن خطورة حوادث السير جراء استخدام السائق لهاتفه الخلوي والتجاوز الخاطئ وتحذيرات عن القيادة المتهورة.