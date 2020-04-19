العقبة: 40 فرقة تفتيش لمراقبة اشتراطات السلامة

العقبة- انطلقت صباح اليوم الأحد، في محافظة العقبة 40 فرقة تفتيش تحمل صفة الضابطة العدلية، للتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة والوقاية الصحية لممارسة المؤسسات نشاطها الاقتصادي بعد قرار تخفيف اجراءات الحظر في مواجهة فيروس كورونا.

وشدد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، خلال لقائه فرق التفتيش بحضور مدعي عام محافظة العقبة عادل الجعافرة وأعضاء مجلس المفوضين، على أهمية الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي في المرافق العامة والأسواق والمحال التجارية والقطاع الخدمي والصناعي والحرفي في المحافظة.

ودعا بخيت الفرق التفتيشية، إلى ضرورة استخدام المعدات والأدوات اللازمة، للتعامل مع المواطنين من ارتداء الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر.

وشدد على ضرورة تطبيق العاملين والمالكين للمنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات وسائقي التكاسي والمركبات لاشتراطات ومتطلبات ممارسة المؤسسات نشاطها الاقتصادي لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد على انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين وإغلاق المنشآت المخالفة فوراً وفرض الغرامات بحدها الأعلى وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب أمر الدفاع رقم 8.-(بترا-أمين المعايطة)