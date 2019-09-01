العقيلي وميمون يفوزان بمسابقة الشباب الأكثر تميزا حول العالم 2019

إبراهيم المبيضين

عمان – اثبت الرياديان الأردنيان ماهر ميمون وملاك العقيلي تميز الشباب والموارد البشرية الأردنية على مستوى المنطقة والعالم، عندما تمكنا مؤخرا من الفوز في مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم 2019 التي تنظمها الغرفة الفتية الدولية بشكل سنوي.

وحجز الرياديان الأردنيان ميمون والعقيلي مقعدين لهما ضمن قائمة الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم في حقول متنوعة منها الريادة والابداع والطاقة وغيرها من الحقول، وذلك بعد تصويت عالمي مفتوح امتد لفترة أسبوع على قائمة ما قبل النهائي والتي تكونت من عشرين شابا وشابة من مختلف انحاء العالم جرى ترشيحهم لخوض غمار هذه المنافسة العالمية.

وجرى اختيار كل من الريادي الأردني ماهر ميمون والريادية الأردنية ملاك العقيلي من قبل لجان تحكيم متخصصة ليكونا ضمن القائمة النهائية التي تضم عشرين شابا وشابة من دول مختلفة والذين تنافسوا على مواقع ضمن قائمة الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم.

وترشحت الريادية الأردنية ملاك العقيلي للمسابقة عن فئة الريادة في الأعمال، وملاك هي المؤسس والمدير العام لشركة القمح الذهبي لتجارة الحبوب، وتتمتع بخبرة تزيد على عشر سنوات في مجال تجارة السلع الزراعية مع الاهتمام والتركيز على الأمن الغذائي.

وتم ترشيح المهندس ماهر ميمون عن فئة “الريادة البيئية”، وميمون حاصل على جائزة أفضل مخترع في العالم من جمعية مهندسي الطاقة العالمية، وقد حاز على الجائزة لتميزه في مضمار عمله كمستشار في مجال الطاقة وتأسيسه وعمله المتواصل على تطوير اختراع يجعل الالواح الشمسية ذاتية التنظيف بدون استعمال المياه من خلال الشركة التي أسسها وهي شركة “سولار بيزو كلين” .

وقالت الرئيس الوطني للغرفة الفتية الدولية رانيا بدر إن النتائج النهائية للمسابقة العالمية للشباب الاكثر تميزا حول العالم أعلنت رسميا عصر يوم أول من أمس السبت، وكانت تتضمن اسماء الرياديين الأردنيين ميمون والعقيلي والذين تم ابلاغهم بخبر فوزهم .

وأكدت بدر أن هذين الفوزين يشيران إلى تميز الموارد البشرية الأردنية والشباب الأردني في كل المجالات ومنها مجالات الريادية والإبداع والعلوم.

واوضحت بانه تم اختيار الرياديين الأردنيين ميمون والعقيلي من بين 7 رياديين أردنيين جرى ترشيحهم على المستوى الوطني في الأردن ممن حققوا إنجازات متميزة في قطاعاتهم ومبادراتهم تؤهلهم للمشاركة في الجائزة، ليمثلوا الأردن كمرشحين للمسابقة على المستوى العالمي.

وقالت بدر بانه تم الإعلان في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للجائزة العالمية عن 20 مرشحا نهائيا من مختلف دول العالم تمت تصفيتهم من قبل لجان تحكيم متخصصة، وتم فتح باب التصويت لهم يوم الثلاثاء الماضي وحتى يوم أمس الأحد، ليجري بعدها اختيار الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم.

ويشكل عدد سكان المملكة 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، كما انتقل الأردن من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 سنوات فقط.

إلى ذلك قالت بدر بان مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم هي مسابقة تطلقها الغرفة الفتية الدولية سنويا.

وأوضحت بان الغرفة الفتية الدولية في كل عام وبناء على المسابقة تختار 10 من الشباب المتميزين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما والذين من خلال إنجازاتهم يعيشون القيم التي بنيت عليها الغرفة الفتية الدولية، حيث يجري خلال المسابقة التعرف على هؤلاء المتميزين وقصصهم في الابتكار والتصميم والإبداع.

وأضافت : ” ولذا جاءت هذه الجائزة لتلهم الشباب ليكونوا قادة أفضل لخلق مجتمعات أفضل وتأثير مستدام في مختلف المجالات”.