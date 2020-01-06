العكايلة يطالب الرزاز بالاستجابة لمطالب المحتجين وتشغيلهم

عمان- الغد- طالب النائب عبدالله العكايلة، في كتاب وجهه إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بسرعة الاستجابة لمطالب المحتجين والعمل على استيعابهم وتشغيلهم في مؤسسات الدولة وشركاتها الكبرى.

وتاليا نص الكتاب:

دولة رئيس الوزراء المحترم

تحية وطيبة وبعد

يعيش الوطن وشبابه هذه الأيام حالة اقتصادية صعبة، أوصلتنا لها سياسات حكومية عقيمة، ونهج اقتصادي طالما حذرنا منه، استنزف جيوب الأردنيين، وأدى إلى ارتفاع البطالة إلى نسب غير مسبوقة، وإن الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين أحوال المواطن، وتغيير النهج الحكومي تجاه علاج ما يعانيه الوطن من تراجع اقتصادي تتزايد وتستمر.

إن أبناء الوطن في حي الطفايلة الذين مضى على احتجاجاتهم للمطالبة بحقهم في العمل ما يزيد عن أربعين يوما إنما يعبرون عن صرخة ألم أصاب كل الأردنيين، ويمثلون جزءا من معاناة الأردن بأكمله، وإن حل الأمور في بداياتها خير من تداركها عند تعاظمها.

ان استمرار الحكومة في سياسة إغلاق الأبواب وإدارة الظهر للمواطنين، وتجاهل معاناتهم، من شأنه أن يقود إلى تفاقم الأمور، واتساع نطاقها في وطننا، الذي نحرص جميعا على استقراره.

إنني أطالب الحكومة بتحمل واجباتها الدستورية، ومسؤولياتها، وسرعة الاستجابة لمطالب المحتجين والعمل على استيعابهم وتشغيلهم في مؤسسات الدولة وشركاتها الكبرى، وهو أمر يسير يمكن تحقيقه باتخاذ قرار سريع بهذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

النائب د. عبدالله العكايلة