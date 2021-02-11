العكورة تتسبب بوقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء ومأدبا

عمان -الغد – أعلنت وزارة المياه والري – سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) أن نسبة العكورة في بعض المصادر المائية مازالت مرتفعة الأمر الذي تسبب بوقف الضخ من بعض المصادر خاصة محطة الزارة ماعين مما قلل من كميات المياه المعالجة لغايات الشرب لمناطق في عمان والزرقاء ومأدبا.

وقالت الوزارة / سلطة المياه في بيان صحفي إنها و شركة مياهنا ستتابع الأوضاع في هذه المناطق حيث ستتأثر جزئيا بسبب وقف ضخ المياه من بعض المصادر وخاصة أجزاء من لواء الموقر و الرجم الشامي و أبو علندا واليادودة و المغيرات وصالحية العابد و إسكان الفردوس ولواء الجيزة وقرية خالد وقرية أبو صياح مناطق غرب الزرقاء.

وأكدت الوزارة/سلطة المياه وشركة مياهنا أنها ستبذل الجهود الممكنة لاستئناف الضخ وإعادة الأمور إلى طبيعتها في هذه المناطق وحسب الدور المعد مسبقا فور انخفاض العكورة وعودة المصادر المائية إلى العمل ليتم الضخ للمناطق المشار إليها مناشدة الجميع تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن الإرادة.