أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“العكورة” توقف ضخ المياه لمناطق في عمان ومادبا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قالت شركة مياه الأردن (مياهنا)، إنها أوقفت ضخ المياه لمناطق محددة في العاصمة عمان ومحافظة مادبا، صباح اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع نسبة العكورة في محطة الزارة ماعين، نتيجة للظروف الجوية السائدة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، ان عددا من مناطق عمان ومادبا ستتأثر جزئيا جراء وقف المحطة عن ضخ المياه، مؤكدة استئناف الضخ وحسب الدور المعد مسبقا فور عودة المصدر المائي إلى العمل.

وتالياً المناطق التي ستتأثر أدوارها في عمان:

الحرشة المرتفع، وحي عدن والمنارة وقرية خالد بن الوليد، القويسمة جبل الحديد، ابوعلند العبدلية، المستندة، نزهة سحاب الجويدة الغربية والشرقية الزهور ضاحية الحاج حسن ام الحيران ام زعرورة.

وفي محافظة مادبا حنينا، أبو حيانة، الخالدية وسكن كريم، تركمانية، الفيحاء، طريق ماعين، مادبا البلد.

مقالات ذات صلة

الرزاز لـ”بحارة الرمثا”: الدخان يمسّ الاقتصاد الوطني

منذ 5 دقائق

الرزاز يوعز بصيانة مدرسة الزبير في الرمثا بعد تعرضها لحريق

منذ 10 دقائق

الأعيان يقر قانوني الزراعة وخدمة الأفراد

منذ 30 دقيقة
المتهم الإسرائيلي

المتسلل الإسرائيلي يطلب حكما مخففا.. و”أمن الدولة” ترفع الجلسة

منذ 41 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock