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العكورة توقف ضخ المياه من محطة الزارة ماعين وآبار الوالى لمناطق في عمان ومادبا

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قالت شركة مياه الأردن (مياهنا) إنها أوقفت ضخ المياه لمناطق محددة في العاصمة عمان ومحافظة مادبا، صباح اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع نسبة العكورة في محطة الزارة ماعين، وابار الواله والهيدان؛ نتيجة للظروف الجوية السائدة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، ان عددا من مناطق عمان ومادبا ستتأثر جزئيا جراء وقف المحطة عن ضخ المياه، مؤكدة استئناف الضخ وحسب الدور المعد مسبقا فور عودة المصدر المائي إلى العمل.

وحددت الشركة في بيانها المناطق التي ستتأثر أدوارها في عمان وهي:

لواء ناعور، الجويدة الشرقية، اسكان المالية والزراعة، ام الحيران، جبل الحديد/ اسكان الداخلية واسكان العثمان، خريبة السوق، الطيبة، التطوير الحضري ، العلكومية، ضاحية الامير علي، نزهة سحاب، العبدلية، المستندة، ابو علندا، اضافة الى مناطق في محافظة مادبا .

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