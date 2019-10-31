العلاج النفوري.. هل ينجح بمحاربة السلوكيات العدوانية وإيذاء النفس؟

ليما علي عبد

عمان– يعمل العلاج النفوري على مساعدة الشخص على ترك سلوك أو عادة معينة عبر ربطها بأمر غير مرغوب به أو سيئ. وعادة ما يستخدم هذا الأسلوب العلاجي النفسي في علاج حالات الإدمان على سلوكات معينة كحالات اضطراب تعاطي الكحول.

وقد ركزت معظم الأبحاث على فوائد هذا الأسلوب العلاجي فيما يتعلق بالإدمان على المخدرات. هذا ما ذكره موقع “www.healthline.com” الذي أوضح أن هذا النوع من العلاج يعد موضع جدل، والنتائج المتعلقة بالبحث حوله مختلطة. كما أنه غالبا لا يعد علاجا من الخط الأول؛ إذ تعد العلاجات الأخرى مفضلة عليه.

كيف يعمل العلاج النفوري؟

يبنى العلاج النفوري على أساس نظرية الاشتراط التقليدي الذي يعرف بأنه اشتراط يحدث عندما تتعلم سلوكا بشكل تلقائي أو غير واع نتيجة لمحفز معين. ويستخدم هذا الأسلوب العلاجي الاشتراط مركزا على إنشاء استجابة سلبية لسلوك أو عادة غير مرغوب بها، من ذلك تعاطي الكحول والمخدرات. على سبيل المثال، فإن الجسم مبرمج لدى مصابي اضطراب تعاطي المخدرات على الحصول على المتعة من هذا التعاطي، أما عند استخدام هذا العلاج، فيكون الهدف وراءه هو استبدال هذه المتعة بشعور سلبي.

وتعتمد كيفية إجراء العلاج النفوري على السلوك أو العادة غير المرغوب بها التي تحتاج إلى العلاج. إحدى هذه الكيفيات المستخدمة بشكل شائع في هذا العلاج هي ما يعرف بـ”النفور الكيميائي من متلازمة تعاطي الكحول”. فالهدف يكون بتقليل الرغبة بتعاطي الكحول عبر ربطه بالغثيان الذي تسببه المواد الكيميائية؛ إذ يقوم الطبيب المعالج بالعلاج النفوري بإعطاء مادة معينة للمصاب باضطراب تعاطي الكحول من شأنها أن تسبب له الغثيان والتقيؤ في كل مرة يتعاطى فيها الكحول. بعد ذلك، يقوم الطبيب بمنح المصاب الكحول ليصاب بالغثيان. ويتم تكرار ذلك إلى أن يبدأ المصاب بربط تعاطي الكحول بالشعور بالغثيان والمرض، مما يوقف رغبته بتعاطيه.

ويذكر أن هناك أساليب أخرى غير النفور الكيميائي تستخدم في هذا العلاج يتم ربطها بالسلوك أو العادة المراد تغييرها، من ضمنها ما يلي: