“العلاج بالطبيعة”.. حينما تكون المساحات الخضراء منبتا للسعادة والراحة

تغريد السعايدة

عمان- ” لم أتخيل ان تكون الطبيعة علاجا للحالة النفسية الصعبة التي أمر بها منذ وقت طويل”؛ هكذا بدأت سوزان سيف كلامها، حيث اختبرت تجربة صعبة ووجدت الحل بداية أن تبقى ملازمة لغرفتها في عزلة طوعية هي اختارتها، لكن ذلك بدأ يضاعف من حالتها النفسية السيئة.

غير أن صديقتها أقنعتها أن ترافقها للمزرعة الخاصة بها في منطقة الشونة الشمالية، وقضت ما يقارب الثلاثة أيام بين أشجار البرتقال والليمون والأراضي الخضراء، والمساحات الواسعة التي أعطتها فرصة التأمل والتنفس واستحضار الافكار الايجابية.

منذ ذلك الوقت شعرت سوزان بتحسن كبير للغاية، لتكتشف أن علاجها يأتي من خلال الطبيعة ومناظر الاشجار العالية والأراضي الخضراء، لذلك أصبحت تحرص دائما أن تقضي وقت الفراغ لديها في مناطق ممتعة تغذي نظرها وتعزز طاقتها وتبعد عنها الأفكار السلبية والسوداوية.

ومؤخرا، بات يدرك كثيرون أهمية اطلاق العنان لمخيلتهم والتمتع بالمشاهد الطبيعية سواء في منطقة السكن، أو حتى طريق العمل، تلك المشاهد بمقدورها ان تزيل الكثير من الشوائب البصرية عن العين، وتساعد في رفع الطاقة الإيجابية التي يحتاجها المرء باستمرار.

ربما هنالك من لا يلتفت للمناظر الطبيعية الجميلة التي قد يمر بجانبها بشكل متكرر، وبسبب هذا التكرار، تغيب تلك النظرة المعمقة ويغيب استكشاف الجمال الذي قد يلتمسه الإنسان من خلال “التقصد بمشاهدة الجمال المخفي في الطبيعة”، التي صنعها وأبدع فيها الخالق.

منار مبارك، التي تقيم في أحد الأحياء السكنية، المكتظة نوعاً ما تبين انها تهتم بمراقبة المناظر الطبيعية ومحاولة “التنفس والتخلص من الطاقة السلبية”. تقول ” أمرّ شبه يومي من جانب شجرة اللوز الكبيرة التي تقع في أول الحي ولكن لأول مرة ألتفت إلى جمالها عندما نشر صورتها أحد اقاربي على السوشال ميديا وتأملت فيها كثيراً لأكتشف أنها بالقرب من بيتي”.

وتعتقد هبه أن الكثير من الناس لا تلتفت للأشياء الجميلة بسبب تكرار مشاهدتها، ولكن عندما نراها بعين غيرنا نستشعر كم هي جملية، حتى وإن كانت أشياء بسيطة وأحياناً “تقليدية”، ولكن استشعار جمالها والتمعن به يوقظ لدى الإنسان الكثير من السعادة والإيجابية على انه قادر على “إبصار الطبيعة واستشناق الروائح الجميلة”.

وفي علم النفس، هناك العديد من الدراسات العلمية التي تُظهر مدى الفائدة الكبيرة التي يمكن أن يجنيها الإنسان فقط من “مراقبة الطبيعة والشعور بالجماليات الكثيرة التي يمكن الاستمتاع بها دون عناء ومجاناً ويمكن أن تكون علاج للكثير من الاضطرابات النفسية التي يمر بها الإنسان في حياته اليومية.

وقدمت العشرات من تلك الدراسات مجموعة من الاقتراحات التي يمكن أن تساعد الشخص على استكشاف الطبيعة من حوله وفي محيطه حتى يتمكن من أن يكون “معالجاً لنفسه بنفسه” من الطبيعة التي تحيط به وفي مختلف الظروف والأحوال، حيث يؤكد مختصون انه لا يوجد مكان في الأرض إلا ويتميز بشيء طبيعي يجذب اهتمام وبصر الإنسان، ويساعده على الاستمتاع.

لذلك، يُطلق العلماء على هذا الأمر أو الاستشعار الذي يقوم به الإنسان بنفسه، وأحياناً يتبعه المعالجون النفسيون عبر “العلاج النفسي بالطبيعة، وهو ما يعرفه اختصاصي الصحة النفسية والعقلية والإدمان الدكتور مالك الطريفي بأن الطبيعة والبيئة من حولنا تساعد في علاج بعض الاضطرابات البسيطة وتحسين الصحة النفسية.

واستشهد كذلك الطريفي بالعديد من الدراسات، والتي وجد من خلالها أن هناك رابطا ايجابيا بين الطبيعة والصحة النفسية، حيث تبين ان مشاهدة المناظر الطبيعية مثل الانهار والجبال والبحيرات والسهول الخضراء واستنشاق الهواء النقي يحسن النفسية ويزيد افراز هرمونات السعادة، الامر الذي يقلل القلق والتوتر ويعزز الصحة النفسية للشخص، إذ إن ألوان الأنهار والبحيرات تعزز السكينة والهدوء في نفسية الشخص واستنشاق الهواء النقي يعزز الاسترخاء والرضا.

ويقول الطريفي إنه وللأسف في هذه الايام معظم الاشخاص مشغولون بتصفح الانترنت واستخدام العاب الفيديو، الأمر الذي قد يشحنهم بالطاقات السلبية بعيدا عن استخدام النشاطات الترفيهية الصحية ذات الفائده مثل ركوب الدراجات الهوائية وتأمل السهول الخضراء وتطيير الطائرات الورقية، “كما كنا نعمل في السابق”.

كما ويشير الطريفي إلى أن البيئة او الطبيعة لها اثر ايجابي في تحسين الصحة النفسية للشخص والتمتع بالطاقة الايجابية، كذلك تربية الحيوانات الاليفة والاسماك وتأملها مما يساعد في تحسن المزاج وتقليل التوتر. في حين أن الكثير من الناس يبحثون عن تلك المناظر او الأجواء الطبيعية في بعض الصور الخيالية البعيدة عن الواقع، ويجد آخرون ان المتعة تكمن في التحديق أكثر بما حولهم من ظواهر طبيعية خلابة، وهو ما يعبر عنه الشاب سامر حداد في قوله “الشتاء والتأمل فيه متعة، الثلوج، الربيع، الجبال، شروق الشمس نمو الأزهار”، كلها أمور من حوله بامكانه أن يستمتع بها وتساعده على الاسرخاء.

سامر، يقول ان هذه الأمور يقوم بها بشكل دائم في حياته، ولكنه لم يفكر يوماً في أنها يمكن أن تكون إحدى طرق العلاج النفسي بالطبيعة، لذلك يؤكد أنه سيستمر في ذلك، بل ويبحث عن مناطق أكثر في محيطه فيها مناظر طبيعية خلابة.

ويؤكد الاختصاصي النفسي التربوي الدكتور موسى مطارنة أن الإنسان الذي يعاني من مشكلات في حياته سواء أمراض نفسية أو “مشاكل عادية يومية أو توتر عال”، وقد يكون سببه الروتين اليومي للشخص، يجعل الجسد بحاجة إلى ما يسمى “التنفس الجسدي”، وللأسف لا يوجد اهتمام بهذا الأمر، وهنا لا بد من أن نتنبه إلى ذلك والبحث عن ذلك من خلال الطبيعة.

ووفق مطارنة، فإن العلاج الطبيعي بمسماه قد يكون موجها للحالات المرضية الجسدية، ولكن ما نتحدث عنه هنا هو العلاج بالطبيعة، إذ إن الجلسات النفسية القائمة على ذلك الأكثر فاعلية لإزالة الطاقة السلبية والتوتر، وهذا ما نقوم به خلال جلسات العلاج التي نقوم بها للمرضى أو المراجعين بشكل عام، والتي كثيراً ما تحوي مسببات علاج بالطبيعة، إذ ان التواصل الكهرومغناطيسي مع المحيط تخلق حالة من التفاعل الكيميائي وتحسن النفسية بشكل كبير.

وينوه مطارنة إلى أن التفريغ الانفعالي من شأنه أن يخفف من كل مسببات التوتر والقلق والسلبية، وذلك يمكن ان يكون من خلال الطبيعة المحيطة.

بيد ان مطارنة يشير إلى ان العلاج بالطبيعة لا يكون فقط هو وحده الذي يمكن اعتماده في علاج الحالات النفسية، بل إن المعالج النفسي السيكولوجي وخبير الطاقة هو من يستطيع ان يساعد المريض في جلسات العلاج والإيحاء بالطاقة وهي التي تعتبر علاجا لكل ما يمكن حله “نفسياً”.

وحتى يساعد الإنسان في علاج نفسه بنفسه، يقول الطريفي ان كل شخص منا يجب ان يمارس نشاطات طبيعية مثل البستنة او الزراعة في المحاصيل الزراعية او حتى الزراعة حول البيت او الاهتمام بالنباتات وممارسة تمارين التأمل وتربية الحيوانات الاليفة لما لها من اثر ايجابي في تحسين المزاج وتنفيس الغضب وتحسين التركيز وأداء الذاكرة والتقليل من أعراض الاكتئاب والاحباط.