العلاقات الودية بين الأفراد.. تخلق تفاهما وانسجاما في بيئة العمل

ربى الرياحي

عمان– الانسجام والتفاهم والمحبة والتعاون هي الخطوط العريضة لتأسيس بيئة عمل صحية فيها من الإيجابية ما يكفي لرفع مستوى الإنتاجية.

الكثيرون ممن يتطلعون إلى تطوير أنفسهم يعمدون دائما إلى إقامة علاقات ودية مع زملاء العمل حتى يستطيعوا النهوض بمؤسساتهم وتحقيق نجاحات تصنع لهم الفرق في مستقبلهم وتخفف عليهم عبء تلك الضغوط التي قد تشعرهم أحيانا بقلة الدافعية والحماس. تمتعهم بروح الفريق الواحد وانتماؤهم لأماكن عملهم وابتعادهم عن الحقد والأنانية كلها أمور مهمة لتجاوز كل الظروف الطارئة التي تتطلب أن يكون الجميع يدا واحدة لهم الأهداف نفسها ويحرصون على استقرار مؤسستهم ويسعون إلى المحافظة على استمراريتها.

أكثر من تسع سنوات مرت على وجود جيهان في عملها الذي تعتبره بيتها الثاني، تقول “إن إحاطتنا بأشخاص يكنون لنا الحب ويتمنون لنا النجاح سبب قوي يحرضنا على أن نتميز مهنيا”، فهي تشعر بالأمان والسعادة والاستقرار لكونها تحظى بعلاقات إيجابية مع زملائها الذين تتبادل معهم التفاهم والاحترام، وتجد في قربها منهم راحة كبيرة، مبينة أنهم جميعا يهتمون بتفاصيل بعضهم بعضا ويحرصون على قضاء أوقات ممتعة يسودها الضحك والنقاشات الممزوجة بالنكات تارة وبالجدية تارة أخرى.

جيهان تعتبر أن الصداقات التي كونتها في محيط عملها حتما هي داعم لها تمنحها القدرة على العطاء أكثر وإبراز إمكاناتها، تقول إن تعاملها بصدق وحب مع من حولها جعل منها شخصية محبوبة كما أكسبها ثقة الجميع، لافتة إلى أن العلاقات التي تجمع بينها وبين زملائها بعيدة كل البعد عن المصلحة والاستغلال، بالإضافة إلى أنها تمتاز بالدفء والمشاركة والوقوف بجانب بعضهم بعضا في الحزن قبل الفرح، مؤكدة أن رقي العمل وتطوره يعتمدان بشكل كبير على الموظفين ومدى تماسكهم.

في حين تواجه العشرينية تهاني مشكلات كثيرة في محيط عملها بسبب غياب الود والانسجام بين المدير وموظفيه، وتقول إن أجواء مشحونة بالحقد والكراهية والكذب تلك التي تسيطر على مؤسستهم الصغيرة، مستغربة جدا من التنافر الواضح بين الزملاء رغم عددهم القليل، هي ترى أن السياسة السلطوية التي يستخدمها مديرهم معهم تؤثر كثيرا على نفسيتهم كأفراد، وأيضا توجد خللا في سير العمل، فهم كموظفين يفتقدون للدعم والاحترام والتقدير، لهذا السبب تشيع بينهم الضغائن وتتفشى العدائية، فلا أحد منهم يتمنى لغيره الخير والجميع يبحثون عن مصالحهم الشخصية لدرجة أنهم أهملوا عملهم، مما تتسبب في تراجع المؤسسة وتدني إنتاجيتها.

تهاني، كواحدة تبحث عن الاستقرار الوظيفي، تستنكر هذا النوع من العلاقات، وترى أن تلك التصرفات السلبية التي يستخدمها زملاؤها للحصول على أهدافهم تعد سببا كافيا للقضاء على التشاركية والثقة والأمان، وتخلق بالتالي حالة مضطربة يستحيل فيها التطور والنجاح.

ويرى الأخصائي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن بيئة العمل مكان يجتمع فيه الأشخاص من بيئات وثقافات مختلفة لكل منهم طباعه الخاصة وشخصيته المستقلة، والتزامهم بنظام واحد وبأهداف مشتركة يجعل بينهم حالة من التوافق والود ويزيد من حماسهم واندفاعهم نحو إنجاح مؤسستهم، خوفهم عليها وحرصهم على أن تكون منافسا قويا لغيرها من المؤسسات سببان يسهمان في تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

ويوضح “الأمر الذي يمكن الموظفين من إرساء مبادئ التعاون والانسجام والتفاهم، فتتلاشى بذلك الأنانية وتتوزع المهام ويرتفع مستوى التقدير وتصبح الضغوطات أقل”. على عكس بيئة العمل التي تنتشر فيها الصراعات والتناحر والمشاعر السلبية ووجود التوتر والقلق وشيوع الإحباط كسياسة سائدة بين الموظفين، ويؤدي ذلك كله بالطبع إلى إفشال المؤسسة وتذمر أفرادها بل وأيضا استقالتهم منها والبحث عن فرص أفضل يستطيعون من خلالها تطوير أنفسهم والحصول على التقدير اللازم لهم حتى يظلوا أشخاصا منتجين إيجابيين.

ويذهب خبير المهارات الحياتية محمد تملي إلى أن وجود الطاقة الإيجابية في بيئة العمل وبناء العلاقات الودية بين الموظفين يرتبطان بشكل كبير بالثقافة المؤسسية، فهناك دور مهم يقع على عاتق المدير تجاه موظفيه، وذلك من خلال تركيزه على نشر المشاعر الإيجابية بينهم، والتعامل معهم بحب واحترام وقدرته على الفصل بين علاقاته الشخصية، وعلاقات العمل، لأنه بذلك يستطيع امتلاك عقلية إيجابية، ومن ثم يتمكن من استيعاب الشخصيات المسؤول عنها وفهمها، والتعاطي معها بلغة تضمن له خلق أجواء حماسية الهدف منها الارتقاء بالعمل والإعلاء من جودته.

ويشير إلى ضرورة دراسة مديري العمل علم المشاعر والذكاء العاطفي حتى ينجحوا في مواجهة المشاكل والصدمات التي تحدث بشكل طارئ، وتتطلب الحكمة في السيطرة عليها، هذا بالإضافة إلى الذكاء في إدارة الأشخاص ومدى استيعابهم لبعضهم بعضا.

ويضيف “إلى جانب جعلهم بمعزل عن المشكلات الخارجية التي تواجهها المؤسسة حفاظا على الاستقرار النفسي للموظفين، كما يجب في المقابل على المدير الاستماع لمشاكل موظفيه والعمل على حلها”، مؤكدا أن غياب الود والإيجابية عن علاقات العمل يؤدي حتما إلى تدني سعادة ورضا الموظفين وقلة الثقة، بالإضافة إلى شيوع الأمراض النفسية والجسدية، وتأثير ذلك على سير العمل والإنتاجية.