حياتناصحة وأسرة

العلامات المبكرة لمرض السكري

منذ ساعتين

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مراقبة الإشارات التي يرسلها الجسم أفضل من الإحساس بالصدمة عند ظهور نتائج التحاليل والفحوصات بتطوّر مشكلة السكري. فالعلامات المبكرة فرصة لاتخاذ إجراءات وقائية تبطيء أو تمنع الإصابة بالمرض. إليك أهم العلامات التي عليك مراقبتها:

* حكّة واحمرار جلد الساقين والطفح الجلدي أحياناً.

* الإحساس المستمر بالتعب.

* ضبابية الرؤية أو الإحساس بوجود غشاوة على العينين.

* الالتهابات المتكرّرة، سواء كانت التهابات جلدية أو في المسالك البولية.

* رائحة الفم التي تشبه رائحة الفاكهة.

* العطش الشديد أو جفاف اللسان.

* كثرة التبول.

* تورّم اللثة.

* زيادة الوزن غير المبرّرة.

* الإحساس بالكأبة.

(24ae)

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