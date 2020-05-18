“العلاوة الفنية” تدفع مجلس “الأطباء” للاستقالة والنقيب يعتبرها غير مبررة

محمد الكيالي

عمان – قال نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، إن أعضاء مجلس النقابة لم يتقدموا، باستقالتهم بشكل رسمي، وفق الإجراءات المعمول بها، في هذا الخصوص.

وكان أعضاء مجلس نقابة الأطباء أعلنوا في بيان استقالتهم من منصبهم، أمس، احتجاجا على تنفيذ قرار الحكومة باقتطاع كافة العلاوات الفنية الخاصة بالكوادر الطبية والصحية عن شهر أيار (مايو) الحالي.

واعتبر كل من الأطباء المستقيلين وهم: صدام الشناق، أيمن الصمادي، مظفر الجلامدة، محمد الكوفحي، هشام الفتياني، طارق التميمي، حازم القرالة، فرح الشواورة، منار الشوابكة، إحسان العثمان ومنصور أبو ناصر، أن الحكومة لا يحق لها اقتطاع أي مبلغ، من رواتب وعلاوات الأطباء، الذين كانوا وما يزالون خط الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا، ومنع انتشار الفيروس في الأردن.

وأشاروا في بيانهم، فيما كان الاطباء والكوادر الطبية في وزارة الصحة يبذلون جهودا جبارة ويقفون على خطوط الجبهة الأمامية للدفاع عن الامن الصحي للوطن في ظل جائحة كورونا، ويغيب بعضهم لاسابيع طويلة عن اهلهم واطفالهم معرضين حياتهم وحياة احبائهم للخطر، كانت الحكومة تعمل على خصم علاواتهم بدلاً من مكافأتهم أسوة بالكثير من دول العالم.

وأضافوا “أن العقل والمنطق يفرضان ان يتم تحفيز من يبذلون جهودا جبارة، لدعمهم وإسنادهم ودفعهم لتقديم المزيد بما يخدم مصلحة هذا الوطن، إلا أن الحكومة ووزارة الصحة قد ضربتا كل ذلك عرض الحائط”.

ولفت أعضاء مجلس النقابة، إلى أن الحكومة، عطلت، متذرعة بالجائحة نظام الحوافز المتفق عليه منذ العام الماضي والاتفاق المبرم معها في بداية العام بخصوص حوافز الطب العام وبدلات التنقل والاقتناء وزيادة التعيينات وقبول 500 طبيب في دورة اقامة استثنائية في منتصف العام.

واستنكروا قرارات الحكومة العبثية وتعنتها تجاه قضايا الاطباء عامة، داعين إياها إلى التراجع الفوري والعاجل عن هذه القرارات وتعويض خصومات الشهر الحاليّ، ونطالبها بوضع الية لتحفيز الاطباء ولحلّ مشاكل القطاع الطبيّ العام المزمنة وتمكينه وكوادره ورفده بالتعيينات ودعم برامج الإقامة فيه.

وفي هذا السياق، قال العبوس إن “الاستقالة غير مبررة، خاصة وأن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أبلغ النقيب صباح أمس، بأن قرارا صدر من مجلس الوزراء يقضي بمنح الأطباء في القطاع العام علاواتهم الفنية كاملة، تحت مسمى مكافآت”.

وتتراوح قيمة المكافآت عند الأطباء، بين 80 دينارا و300 دينار وفق الدرجات، أي ما يعادل قيمة العلاوة المستحقة لكل طبيب.

وأشار العبوس إلى أن المكافآت تأتي بهذا المسمى نظرا لأن أمر الدفاع قضى بوقف جميع العلاوات الفنية التي حصلت عليها النقابات الصحية والنقابات الأخرى مطلع العام الحالي.

ولفت إلى أن حالة السخط التي اعترت أعضاء الهيئة العامة في النقابة خلال الأيام الماضية حول موضوع العلاوة الفنية غير مفهومة خاصة وأنه ظل خلال الفترة الماضية على اتصال مباشر بشكل يومي مع الحكومة ووزارة الصحة لضمان نيل الكوادر الصحية والأطباء في القطاع العام لحقوقهم المالية كاملة، إضافة إلى أنه ليس من مصلحة النقابة نشر كل ما يقوم به على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم تعريض المباحثات التي يجريها مع الحكومة بهذا الخصوص لأي سبب قد يؤدي لعرقلتها.

الباحث في شؤون التأمينات الاجتماعية والصحية، الدكتور محمد الزعبي، اعتبر أن استقالة أعضاء مجلس نقابة الأطباء هي سابقة في تاريخ العمل النقابي .

وأشار الزعبي في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن مطالب الأطباء واضحة وضوح الشمس ومحقة جدا والشارع ملتف حول الأطباء ويحميهم.

وأوضح أن خطوة الاستقالة الجماعية، مع أنها تعبر عن عجز مطلق، لكنها صرخة استغاثة، وصرخة تنبيه للحكومة وللنقابيين وللكوادر الطبية وللأردنيين.

واعتبر أن خطوة الاستقالة الجماعية هي نقلة كبيرة جدا في العمل النقابي، وستعطي مفعولا ايجابيا أكبر من أي بيان أو مظاهرة أو إضراب.

نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور أحمد العرموطي، قال إنه من المؤسف ان تعامل وزارة الصحة كوادرها الطبية والتمريضية بخصومات من رواتبهم وهم من وقفوا في الميدان طيلة الفترة الماضية في الخندق الأول لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت العرموطي، إلى أنه بدلا من اكرامهم (الأطباء)على جهودهم الكبيرة في الميدان، فإن القاعدة العامة هي مجازاة الموظف الصادق والعامل ليل نهار والخصم من راتبه بدل مكافئته.

وشدد على أن نجاح الاردن ونجاح الوزارة ونجاح وزير الصحة، كان بجهود هذا الجيش الابيض.

عضو مجلس النقابة المستقيل، الدكتور مظفر الجلامدة، أكد أن ما قامت به الحكومة باقتطاع العلاوة التي هي حق للطبيب، ومن ثم أعادتها بعد ضغوط، هي بمثابة “قلة احترام” لجهود الأطباء في الميدان.

وأوضح الجلامدة أنه لأول مرة كان هناك التفاف شعبي حول الكوادر الصحية والطبية لأن الأردنيين لمسوا الجهد الكبير الذي قدمته هذه الكوادر.