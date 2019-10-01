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العلاونة قاضيا في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات

منذ 56 دقيقة

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إربد- اختارت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات ومقرها لندن المستشار الاردني القاضي يزن خالد العلاونة قاضيا لديها.
وتعتبر المحكمة كيانا دوليا له ثلاثة مقرات رسمية في لندن وصوفيا وماستريخت.
وتعمل المحكمة على حل النزاعات عن طريق التحكيم والوساطة والمفاوضة والتوفيق ووساطة السلام وبناء السلام, كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
يشار إلى أن القاضي العلاونة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك ويحضر للحصول على شهادة الماجستير في قانون البناء من جامعة السلطان زين العابدين في ماليزيا، إضافة إلى حصوله على الشهادة المعتمدة بعقود البناء الفيديك من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهو عضو في جمعية المحامين الاميركيين.(بترا)

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