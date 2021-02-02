العلاوين: راتبي 10871 ديناراً وليس 30 ألفاً

عمان- الغد- نفى الرئيس التنفيذي في شركة مصفاة البترول المهندس عبد الكريم علاوين، اليوم الثلاثاء، ما يتم تداوله بأن راتبه يبلغ 30 ألف دينار.

وأوضح العلاوين خلال اجتماعه مع اللجنة المالية في مجلس النواب، بأن راتبه يبلغ 10871 ديناراً، في سياق تساؤلات النواب حول راتبه ورواتب مجلس إدارة شركة مصفاة البترول المدراء التنفيذيين فيها.

وأشار إلى أن “رواتب المسؤولين في الشركات المساهمة العامة منشورة على موقع بورصة عمان”، وأن “الأرقام منشورة ولا يوجد شي مخفي”.

هذا وأوصت اللجنة بخفض الرواتب العليا في شركة المصفاة، التي تعاني من أزمة مالية.