العلاوين: “مصفاة البترول” تعتزم تصدير الزيوت المعدنية إلى فلسطين

رهام زيدان

عمان- قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية م.عبدالكريم العلاوين إن “الشركة تجري اتصالات حاليا مع وكلاء داخل فلسطين من أجل مد سوقها بمنتجات الشركة من زيوت السيارات المعدنية”.

وأضاف العلاوين خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة أمس أن “المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لا تشمل الوقود لأن انتاج الشركة حاليا يكفي فقط السوق المحلية وقد يكون هذا السيناريو مطروحا مستقبلا عن طريق الاستيراد ثم التصدير أو بعد الإنتهاء من مشروع التوسعة الرابع للمصفاة الذي تعد له الشركة حاليا”.

ونوه إلى أنه يتم تصدير زيوت جوبترول لكل من العراق وتشاد بشكل مستمر وتم حديثا فتح أسواق لها في كُلّ من: فلسطين وجورجيا.

وأعلن العلاوين عن طرح الشركة لعبوات بتصاميم جديدة ومسجلة كعلامة تجارية خاصة بزيوت جوبترول في وزارة الصناعة والتجارة لضمان عدم التقليد أو الغش وحفظ حقوق جوبترول ومستخدميها.

وكشف أن حصة زيوت جوبترول في السوق المحلية تصل إلى 50 % في حين أن الزيوت تحافظ على نسبة مبيعاتها كل عام محققة الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها، وان الشركة تتعامل مع 50 موزعا في المملكة تغطي كافة محافظات المملكة.

وقال إن “التصاميم الجديدة يرافقها نظام اختام جديد يشكل حماية ضد التقليد والتلاعب مما يضمن حماية المعدات والآليات والمركبات التي يمتلكها المواطنون جراء تقليد علامة زيوت جوبترول”.

وحول سبب إطلاق تصاميم جديدة، أوضح أن التصاميم الجديدة جاءت نتيجة الدور القيادي لشركة مصفاة البترول الأردنيّة في صناعة الزيوت المعدنيّة منذ زمن وكونها رائدة في مجالها ومنفردة بجودة منتجاتها فيما تكررت محاولات كثيرة لتقليد زيوت جوبترول بشكلها ومضمونها وبمسميات قريبة أو عبوات مشابهة.

ونوه إلى أن الشركة تنتج “زيوت هايبرد” حيث بدأت بتوزيعها منذ مطلع العام الجاري.

وشدد على أن شركة مصفاة البترول الأردنية تحرص على أن تتعامل زيوت جوبترول مع كبرى الشركات العالمية المنتجة للمحسنات والإضافات اللازمة لتصنيع زيوتها وتستخدم زيوت أساس بكر 100 % عالية الجودة من أفضل المصادر العالمية لتضمن تقديم أفضل جودة للمستهلك، مضيفا أن أكبر الشركات في الأردن تتعامل مع زيوت جوبترول ويعتبر ذلك دليلا على جودة الزيوت وتنوعها لتحقق كل متطلبات الزبائن وتطلعاتهم.

وبيّن أن مواصفات الزيوت المعدنية تستند إلى المواصفات القياسيّة الأردنيّة ومواصفات معهد البترول الأمريكي ومواصفات جمعيـة مهندسـي السيارات والمواصفات الأوروبيةوالمواصفات الخاصة بمصنعي الآلياتومواصفات الجيش الأمريكي حيث تفوق مواصفات زيوت جوبترول جميع المواصفات المذكورة، وتخضع جميع هذه الزيوت إلى مراقبة الجودة في مختبرات حديثة ومتخصصة حاصلة على الاعتماد الدولي حسب متطلبات مواصفة الأيزو 17025:2005.

وقال العلاوين إن “مصنع زيوت جوبترول حاصل على شهادةISO 9001-2015 ويأتي هذا الإنجاز عقب قيام جوبترول بتطبيق معايير الجودة العالمية واكتسابها مفهوم الحد من المخاطر مما يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت له جوبترول سواء في مجال الإنتاج والتغليف، أو التسويق، ويعد ذلك فخرا للصناعة الأردنية وحافزاً قوياً للانطلاق للأسواق الخارجية والاستمرار بالارتقاء بمستوى أدائها وتحسين خدماتها وتأكيد التزامها بالمواصفات والمقاييس العالمية”.

ونوه إلى أن زيوت جوبترول حاصلة على مجموعة من شهادات الاعتماد من كبرى صانعي الآليات الأصليين ، بالإضافة لتجديد حصولها على شهادة علامة الجودة الأردنية لمجموعة من زيوت المحركات، وحصولها على شهادة من شركة MAN وشركة مرسيدس بنز العالميتين لاستخدام زيت سوبر ديزل سنثاتيك عيار 10ش/40 في محركاتها.

الى ذلك، قال العلاوين إن مختبر الزيوت المعدنية مجهز بأحدث الأجهزة بالإضافة لكادر ذي خبرة عالية بالحصول على الاعتماد الدولي حسب متطلبات مواصفة (ISO 17025: 2005) منذ 18/2/2018، حيث اصبح المختبر معتمداً كطرف ثالث قادر على تقديم خدمة الفحص لجميع الجهات الأخرى.

وزاد ان مختبر الزيوت المعدنية حاصل على العديد من شهادات امتياز (Certificates of Excellence) عن مشاركته ببرامج الدراسات البينية مع مختبرات عالمية عن فحص عينات زيوت محركات (جديدة ومستعملة)، وزيوت أساس، وزيوت تروس، وزيوت هيدروليكية.

ويشار إلى أن مصنع الزيوت المعدنية تأسس العام 1977 تحت اسم العلامة التجارية (جوبترول) بامتياز من شركة شل العالمية وبطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنويا حيث يتم انتاج حوالي 100 نوع من مختلف أنواع الزيوت المعدنية بمختلف استخداماتها: مثل زيوت محركات البنزين والديزل، والآلات الصناعية، وحديثاً تم انتاج زيوت سيارات الهايبرد (الهجينة) وهي زيوت تركيبية (Synthetic) بالكامل وتحت الاسم التجاري HYBR وبعض أنواع الزيوت الأخرى لمختلف الاستخدامات.

وقدم مدير مصنع الزيوت في شركة مصفاة البترول م.باسم يونس خلال جولة نظمتها الشركة على مصنع الزيوت شرحاً حول خطوط الإنتاج في المصنع بالإضافة الى آليات التعبئة والتغليف، موضحا الفرق بين العبوات القديمة والجديدة جنبا الى جنب مع نظام الاختام الجديد.