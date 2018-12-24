الغد- حددت مجموعة من العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو 3 مراحل في حياة الإنسان، يشعر فيها بالوحدة بشكل حاد جدا.

وقام العلماء بتحليل الحالة النفسية لمتطوعين تتراوح أعمارهم بين 27 و101 سنة.

و لهذا الغرض، تم استخدام ثلاثة أنواع من الاستبيان التي ساعدت العلماء في تقييم ما إذا كان الشخص يشعر بأنه “مهجور”.

وفي الوقت نفسه، أكد العلماء أن مثل هذا الإدراك الذاتي قد لا يعتمد ولا يرتبط بدائرة التواصل الحقيقية للمرء.

وتبين من خلال الدراسة، أن الشعور بالوحدة يتفاقم ويشتد في سن 27-30 عاما، وسن 55-60 عاما، وكذلك بعد سن 80 عاما.

ويشير الباحثون إلى أنه في الفئة العمرية الأولى، يميل الناس إلى تقييم مسار الحياة المختار بشكل انتقادي وحرج، ويقارنون ذلك مع أقرانهم وبالتالي “ينعزلون” عن المحيطين بهم.

وبعد سن 55 عاما، يواجه الناس تدهورا خطيرا في صحتهم ويشعرون بالعزلة وبعد بلوغهم سن 80 عاما، يمكن أن يغمرهم الشعور بالوحدة بسبب فقدان العديد من الأحباء والأصدقاء.RT