حياتناصحة وأسرة

العلماء يكتشفون السبب الرئيسي لعدم إمكانية علاج السرطان

منذ ساعتين
خلايا سرطانية
خلايا سرطانية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد– اكتشف علماء جامعة ستانفورد الأمريكية، أن الانتقاء الطبيعي الناجم عن استخدام الأدوية، يجعل النقائل مقاومة للعلاج.


وتفيد مجلة Nature Genetics، بأن الخبراء أخذوا من 136 مريضا مصابين بأنواع مختلفة من السرطان، عينات من الأورام الأولية والأورام الثانوية (أورام الانبثاث).

وعرض الباحثون 100 عينة من الأورام الثانوية لتأثير الأدوية و99 عينة أخرى لم تعرض للأدوية المستخدمة في العلاج. فاتضح لهم أن العلاج يسبب حدوث تغيرات وطفرات في الخلايا السرطانية، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

ويشير الباحثون، إلى أن النفائل يمكن أن تتكون من خلية سرطانية متغيرة واحدة أو مستنسخة أو من عدة خلايا.

وأن النفائل متعددة الأشكال عادة ما تتطور في العقد الليمفاوية عند المرضى الذين لم يتلقوا العلاج، وبدرجة أقل في الأنسجة البعيدة عن الورم  الرئيسي لدى المرضى الذين خضعوا للعلاج. بشكل عام.

و اكتشف العلماء أن النقائل تتكون من خلايا سرطانية مع عدد صغير من الطفرات الفريدة من نوعها في الأورام الثانوية. وهذا يعني أن النقائل حدثت في وقت مبكر جدًا ، وأن الأورام الثانوية تشبه وراثيًا الورم الأساسي.

ولكن الصورة تختلف عند المرضى الذين خضعوا للعلاج، حيث أن الأورام الثانوية تختلف جوهريا عن الأورام الرئيسية، وتتكون من خلايا مقاومة للأدوية. تكون الأورام الثانوية ضعيفة في البداية، ولكن العلاج باستخدام الأدوية يثيرها ويسبب حدوث طفرات تجعلها أكثر عدوانية ومقاومة للعلاج.

الوسوم

مقالات ذات صلة

ترتبط نوبات القلب بشدة بعوامل نمط الحياة غير الصحية

دراسة تكشف عن خطر صحي “قاتل” للعزلة الاجتماعية!

منذ ساعة واحدة
تحذر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من أن ملعقة صغيرة من مسحوق الكافيين

حالة طبية مقلقة تكشف عما يحدث إذا تناولت جرعة زائدة من الكافيين

منذ ساعتين
عقار هيدروكسي كلوروكوين

دراسة طبية: الدواء الذي يروج له ترامب يزيد من خطر وفاة مرضى كورونا

منذ ساعتين
حظى دمى "الابن الذهبي" باحترام كبير لدى البوذيين التايلانديين

دمى صغيرة جالبة للحظ لمكافحة وباء كوفيد-19 في تايلاند

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock