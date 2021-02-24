“العلمية الملكية” تحصل على شهادة دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات الخضراء

عمان – الغد- حصلت الجمعية العلمية الملكية على أعلى شهادة تقديرية في مجال تكنولوجيا المعلومات الخضراء من الاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء في الولايات المتحدة الاميركية.

وقالت الجمعية في بيان صحافي اليوم الاربعاء إن الجمعية هي أول مؤسسة في الشرق الاوسط تحصل على هذه الشهادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، بعد جهد دؤوب استمر عاما من قبل شريك وممثل الاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء بالمملكة، والفريق التقني في قطاع تكنولوجيا المعلومات للتنمية في الجمعية العلمية الملكية. واجتازت الجمعية المراحل المختلفة في زمن قياسي بكل نجاح؛ بدءاً من دراسة بيئة واجراءات العمل، مروراً بتعديل التعليمات، وتنفيذ التدقيق الداخلي على البنية التحتية لمركز البيانات والاجراءات في جميع مراكز قطاع تكنولوجيا المعلومات للتنمية في الجمعية، وانتهاء بتدريب شامل لموظفي الجمعية للتأكد من تطبيق معايير الشهادة الدولية على الوجه الأفضل.

وبينت الجمعية أن الحصول على هذه الشهادة الدولية المرموقة جاء رغم التحديات والصعوبات العديدة خلال جائحة كورونا، بدعم كامل ومتابعة الحثيثة من قيادات الجمعية، وايمانها بأهمية اجراء التحسين اللازم المنسجم مع معايير شهادة تكنولوجيا المعلومات الخضراء. واكدت أن تطبيق معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء له تأثير إيجابي ملموس على البنية التحتية لكبرى المؤسسات الذي يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يعود بالمنفعة على طبيعة وشكل الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، ويساعد على تحسين بيئة العمل للموظفين، ويسهم في الوصول إلى نظام بيئي أفضل. يشار إلى أن الجمعية تعد من أكبر المؤسسات العلمية في المملكة التي تعنى بالبحث العلمي التطبيقي، وتقديم الاستشارات والخدمات التقنية محلياً، كما تحتل مكانة مرموقة إقليمياً في مجال العلوم والتكنولوجيا.