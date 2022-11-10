العلمية الملكية تسعى لإيجاد حلول مبتكرة للأمن المائي

وقعت الجمعية العلمية الملكية اتفاقيات مع سبع شركات أردنية ناشئة لتنفيذ نماذج ريادية في مجال التقنيات المائية والزراعية الحديثة.

وتأتي الاتفاقيات ضمن مشروع “توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن الذي يتم تنفيذه من قبل الجمعية العلمية/ مركز المياه والبيئة والتغير المناخي وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وذلك في محافظتي جرش والمفرق.

ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ مشاريع ريادية للأمن المائي في محافظتي جرش والمفرق وذلك من خلال العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المعنيين بالابتكار في قطاع المياه وتمكينهم في مجال تعزيز البيئة العامة للسوق المحلية والمساهمة في وضع حلول مبتكرة للوصول إلى الأمن المائي. كما يهدف إلى توفير فرص عمل إضافية للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة لهم في المفرق وجرش.

ويسعى المشروع أيضا إلى ضمان مشاركة النساء على مستوى المجتمع وإشراكهن بشكل كامل في أنشطة المشروع، بحيث يكون نموذجاً قابلاً للتكرار والتوسع من أجل تنمية مستدامة أطول أمداً.

وتأتي الاتفاقيات ضمن أنشطة المشروع لدعم سبع شركات ناشئة ريادية متخصصة في مجال المياه والزراعة لتنفيذ عدة نماذج بيئية ذكية تحاكي تحديات التغير المناخي وخصوصا شح المياه.

وتشمل الشركات المدعومة كل من مؤسسة الياقوت للاستثمارات الزراعية/ مؤسسة البداية الخضراء للحلول البيئية/ مؤسسة مفتاح الحياة العصرية للإلكترونيات/ مؤسسة ((iPlant للاستشارات الزراعية/ مؤسسة الصنارة الخضراء لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة/ مؤسسة طريقك الذكي للإبداع لصناعة لوحات الدوائر/ وشركة سمارت جرين لحلول التكنولوجيا الزراعية.

ويعد المشروع جزءا من مشروع مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري في الدول العربية الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية ، والذي يُعد منصة متعددة الشركاء يركز على آثار تغير المناخ على الأمن البشري في المنطقة العربية، خاصة في سياق البلدان التي تعاني من النزاعات.

و الجدير بالذكر ان الجمعية العلمية الملكية تقدم خدمات البحث العلمي والاستشارات والدعم التقني للمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية وتوفر الجمعية خدمات الفحص والقياس والمعايرة للقطاعين الخاص والعام من خلال 25 مختبراً معتمداً اعتماداً محلياً ودوليا.

يشار الى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية العالمية، وهو منظمة تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعارف والخبرات والموارد لمساعدة الشعوب على بناء حياة أفضل ويسعى البرنامج من خلال أنشطته إلى دعم العمل في المجالات التنمية المستدامة، والحكم الديمقراطي وبناء السلام، وبناء القدرة على مواجهة المناخ والكوارث، وتمكين المرأة، ومجتمعات المعرفة، والطاقة والبيئة، والشباب.