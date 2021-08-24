العلمية الملكية تطلع قطاع تكنولوجيا المعلومات على تجربتها في ضمان جودة البرمجيات

عمان- الغد- اطلع نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للتكنولوجيا الدكتور نبيل الفيومي، اليوم الثلاثاء، الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” الدكتور بشار الحوامدة، على الخدمات التي تقدمها الجمعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وضمان جودة البرمجيات.

وقال الفيومي، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعمل على إدارة وتعزيز المعرفة في الجمعية العلمية من أجل التنمية من خلال إنشاء وتوفير الأدوات والمنصات والقدرات لأتمتة العمليات التشغيلية وإدارة دورة حياة المعرفة والبيانات الحيوية.

وأضاف أن الأقسام المتخصصة في القطاع تلبي احتياجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للقطاعات الرئيسية في الجمعية وشركائها لدعم العمليات العلمية والتجارية والبحث والتطوير والمشاركة العلمية.

وأشار الى أن الأدوات والأنظمة التي تم تطويرها وعملت على أتمتة العمليات والحصول على مجموعات البيانات المتاحة واستخراجها وتحليلها من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة مع ضمان جودتها وأمانها، توفر لإدارات الجمعية العلمية إطار عمل ذكيا وشاملا لتكنولوجيا المعلومات يركز على دعم التنمية المستدامة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات للتنمية في الجمعية المهندس أحمد مساعدة، إن الزيارة تهدف الى التشبيك والتواصل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات للتعريف بخدمات الجمعية وتكوين العلاقات التجارية مع المؤسسات ذات الصلة للوصول إلى دور تكاملي بين جميع المؤسسات للمساهمة في تطوير منظومة تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.

وأضاف أن المركز الوطني لتوكيد جودة البرمجيات في الجمعية يقدم خدمات الاستشارات وفحص البرمجيات بالشراكة مع شركات رائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المركز يقدم خدماته للقطاعين العام والخاص بناء على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات لرفع الجودة وخفض تكاليف تطوير البرمجيات.

وتابع المساعدة، أن المركز معتمد وحصري للتدريب والفحص في الأردن من خلال المجلس الأردني لتأهيل فاحصي البرمجيات لعقد دورات تدريبية متخصصة بناء على المعايير والمواصفات القياسية الأردنية للمجلس الدولي لمستشاري التجارة الإلكترونية EC-Council والمجلس الدولي لتأهيل فاحصي البرمجيات ISTQB.

وبين أن المركز الوطني لفحص جودة البرمجيات حاصل على الاعتماد من المجلس الدولي لمستشاري التجارة الإلكترونية (EC-Council) والمجلس الأردني لتأهيل فاحصي البرمجيات (JOSTQB)، كما أن المركز حاصل على شهادة ISO 9001:2015 من قبل هيئة منح الشهادة Lloyd’s Register.

ولفت المساعدة إلى أن المركز يقدم مجموعة من خدمات ضمان الجودة والأمن السيبراني وفحوص البرمجيات الوظيفية وغير الوظيفية كفحوصات البرامج المصدرية (تحليل الكود)، وفحوصات قبول المستخدم وتكامل الأنظمة وكفاءة النظام، وأمن النظام باستخدام أدوات حصرية، كما يقوم القسم بإعداد تقارير بنتائج الفحص للقطاعين العام والخاص. وأوضح أن المركز يعنى بإصدار شهادات جودة البرمجيات لتوحيد معايير الجودة في الأردن، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية في مجال فحص البرمجيات بالتعاون والاعتماد مع EC-Council و JOSTQB.

من جانبه، أكد الدكتور الحوامدة، أن الخدمات التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات أصبحت ركيزة لمعظم القطاعات الإنتاجية، مشيرا الى أن التكنولوجيا لم تعد محصورة في شركات الحاسوب أو الاتصالات فقط كما كان في السابق.

ولفت إلى أن التكنولوجيا أصبحت الأساس في كافة مناحي الحياة، في حين أن التطور الدائم وما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة من تطبيقات يجب علينا مواكبتها بشكل مستمر حتى نبقى في مضمار المنافسة.

وأشاد الحوامدة بجهود الجمعية العلمية بمناقشة أهم المواضيع التي تُعنى بتطوير بيئة الأعمال في الأردن، مثنياً على جهودها في العديد من المجالات إن كانت تدريبا أو تأهيلا أو تعليما أو على صعيد خدمات التصديق، وشهادة جودة المنتج لكود المصدر، وخدمات تأسيس مركز مراقبة الجودة وخدمات اختبار البرمجيات.

وفي نهاية الزيارة أطلع الحضور على فيلم وثائقي تضمن الإنجازات التي تحققت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضمان جودة البرمجيات في الجمعية العلمية الملكية.