العلمية الملكية تعرض في اجتماع دولي مشاريعها لإعادة تأهيل الطاقة في المباني العامة بالأردن

عرضت الجمعية العلمية الملكية ممثلة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة في الاجتماع العام لمشروع Sole الذي عقد في أثينا اخيرا مشاريعها المبتكرة في إعادة تأهيل الطاقة في المباني العامة بالأردن.

وقدم فريق الجمعية المشارك في الاجتماع الذي نظم بالتعاون مع الجامعة التقنية الوطنية في أثينا الشريك اليوناني في مشروع Sole عرضا عن المشروع الذي نفذ بمدرسة إسكان الفيحاء في مادبا ضمن مشروع Sole بالتعاون مع برنامج التعاون عبر الحدود لمنطقة حوض المتوسط ، لتعزيز استخدام تدابير كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة في المباني العامة والمدارس.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الجمعية العلمية الملكية اليوم انه تم خلال الاجتماع إطلاق النسخة اليونانية من حملة ActGreen التي تهدف للتقليل من هدر الطاقة في بيئة العمل من خلال اتباع مجموعة من الإرشادات والممارسات التي تسهم في الحفاظ على الطاقة.

وطور مشروع Sole حزمة بناء القدرات التي تتضمن مجموعة من الإرشادات والأدوات لاستخدام أمثل للطاقة في مكان العمل وفي الحياة اليومية لضمان استدامتها.

وعرضت الدول المشاركة بالاجتماع مشاريعها المبتكرة في إعادة تأهيل الطاقة في المباني العامة لتصبح أكثر فعالية من حيث التكلفة واستدامة الطاقة حيث أن معظم المباني العامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط تستخدم أنظمة الطاقة غير الفعالة ما أدى بمرور الوقت إلى زيادة الاستهلاك السنوي للطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة نقص المشاريع المعنية بإعادة تأهيل المباني العامة.