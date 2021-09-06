العلمية الملكية تنظم جلسة لمناقشة تقرير دولي حول التغير المناخي

عمان- الغد- توقّع تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ زيادة تطرف الطقس تماشيًا مع زيادة درجة الحرارة جراء التغير المناخي مما يجعل الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تأثيرًا على المجتمعات في المرحلة اللاحقة.

جاء ذلك خلال جلسة تعريفية نظمها مركز المياه والبيئة في الجمعية العلمية الملكية تتعلق بمناقشة تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بمشاركة الخبراء والمختصين في التغير المناخي من مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية.

وقدمت الجلسة التعريفية قراءة معمقة في محتوى تقرير التقييم السادس الذي صدر حديثا في شهر آب الماضي من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مستعرضة أبرز نتائج مساهمات المجموعة الاولى حول الأساس العلمي الفيزيائي مع عرض تجريبي للأطلس التفاعلي مع التركيز على منطقة الاردن.

وقدم التقرير الحالي بالمقارنة مع التقييمات السابقة المزيد من التفاصيل حول الآثار الإقليمية لتغير المناخ، حيث حدد حساسية المناخ بين 2.5 و4 درجة مئوية لكل مضاعفة لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وجرى تضمين الجغرافيا السياسية في نماذج المناخ لأول مرة، مثل خمسة مسارات اجتماعية واقتصادية مشتركة لنمذجة كيف يمكن للناس الحفاظ على الاحترار دون 1.5 درجة مئوية.

وتقدر ميزانية الكربون العالمية للإبقاء على أقل من 1.5 درجة مئوية بنحو 500 مليار طن إضافي من غازات الاحتباس الحراري، وهو ما سيحتاجه العالم للوصول إلى صفر كربون مكافيء قبل عام 2050 حيث يشير التقرير إلى أن التقليل السريع من انبعاثات الميثان أمر مهم للغاية.

يذكر أن الجمعية العلمية الملكية تعد من أبرز العاملين في دراسات التغير المناخي مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء المحليين والدوليين حيث قامت الجمعية مؤخراً بتحضير القائمة الوطنية لجرد غازات الدفيئة من مختلف القطاعات الاقتصادية بدعم من برنامج الامم المتحدة ومجموعة مميزة من الخبراء المحليين اضافة لتحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بدعم وتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.