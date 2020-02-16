العلم يحذر من مخاطر استخدام الأطفال للهواتف

دبي- كشفت دراسة استقصائية أن 53 % من الأطفال يمتلكون هاتفاً محمولاً بعمر سبعة أعوام، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. شملت الدراسة 2167 من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً في بريطانيا كنموذج يختلف من بلد لآخر بحسب عوامل متعددة، ورصدت الدراسة أيضا أنه بحلول عمر 11 عاما، يكون لدى 9 من كل 10 أطفال جهازهم الخاص.

على مستوى العالم

كما أوضحت الدراسة أيضا أن ملكية الهاتف المحمول أصبحت حاليا على مستوى العالم تقريبا، منتشرة بمجرد أن يلتحق الأطفال بالمدارس الثانوية، وفقا لنتائج الدراسة، التي أجرتها مؤسسة “تشايلد وايز”، المعنية بجودة حياة الأطفال.

خطر داهم

وحذرت الدراسة من خطر داهم، وهو أن نسبة كبيرة من بين الأطفال الذين يمتلكون هواتف محمولة يضعونها على أسرتهم عند النوم، وأن ما يقرب من طفلين من أصل خمسة، بما يعادل 39 %، يقولون إنهم لا يستطيعون العيش بدون هواتفهم. ونبه الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تظهر مدى قدرة الهواتف على “السيطرة على حياة الأطفال”.

توتر وقلق

وأفادت نتائج الدراسة بأن أكثر من 70 % من الأطفال، الذين يمتلكون هواتف يتصلون أيضا بالإنترنت. وبشكل عام، يقضي الأطفال في المتوسط نحو ثلاث ساعات و20 دقيقة كل يوم في المراسلة وألعاب ومتابعة مقاطع فيديو على موقع “يوتيوب”.

محتوى إعلامي يواكب التطور

وأشار سايمون ليغيت، مدير الأبحاث في “تشايلد وايز”: “يتمتع الأطفال الصغار بإمكانية أكبر للوصول إلى الهواتف المحمولة ويستخدمونها لفترات زمنية أطول عاما بعد آخر؛ حيث ارتفع متوسط الاستخدام اليومي بين الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 أعوام لمدة ساعة تقريبا يوميا. ومع وجود عدد أكبر من الأطفال الذين لديهم هواتف، ويستخدمونها بشكل متكرر، ومن المحتمل أن يكونوا متصلين بالإنترنت، لذا فإنه من المتوقع أن تؤدي تلك الظاهرة إلى تغيير مدة المحتوى الذي يشاهده الأطفال”.

وأوضح ليغيت: “إن نتائج الدراسة تؤشر إلى ظهور حقبة جديدة للمحتوى والمواد التلفزيونية وإنه من المحتمل أن تؤدي تلك الظاهرة إلى إنتاج محتوى إعلامي قصير أو أقصر كثيرا ليناسب أساليب العرض الجديدة”.

“يوتيوب” الأكثر شعبية

كشفت الدراسة أن موقع “يوتيوب” ما يزال مهيمناً؛ حيث يقول الأطفال إنهم يقضون في المتوسط نحو ساعتين ونصف الساعة يوميا في متابعة مواد على موقع “يوتيوب”.-(العربية نت)