العلوان.. الشاب الذي جعل من “عيرا” قصة نجاح وإبداع

بلال الغلاييني

عمان – تعتبر عيرا المطلة على الأهل في فلسطين الحبيبة، إحدى أبرز المناطق في الأردن، كيف لا وهي تحتضن أكبر عدد من الشباب المتعلمين الحاصلين على الشهادات الجامعية والعليا، وهي المنطقة التي ستبقى شاهدة على بسالة الجيش الأردني العربي في دفاعه عن الأراضي الفلسطينية من خلال “المدفعية” التي دحرت أعداء الأردن والوطن العربي.

ونظرا لما تحتضنه هذه المنطقة من شباب على سوية عالية من التعليم، ومنهم من وجد في التربية الرياضية طريقا لمستقبله، وسلاحا رياضيا خدم فيه منطقته، ومن هؤلاء الشباب يبرز الدكتور بشير العلوان، الذي لمع اسمه في ميدان الرياضة الأردنية، نظرا لما قدمه وما يزال من خدمات، بل انه تمكن ومعه ثلة من الشباب المتمرسين في العمل الشبابي والتطوعي، من وضع اسم نادي عيرا في مقدمة الأندية الأردنية، بعد أن حلق هذا النادي في سماء الأردن من خلال الألعاب الرياضية التي يمارسها، ولعل ابرزها الكرة الطائرة التي انجبت الكثير من اللاعبين وساهمت في تطوير اللعبة ونشرها.

وقبل الغوص في سيرة العلوان المليئة بالمناصب والإنجازات، نشير الى الدور الكبير الذي يقوم به نادي عيرا في خدمة المجتمع المحلي في المنطقة، حيث أصبح هذا النادي محجا لأهالي المنطقة نظرا لما يقدمه من خدمات متنوعة.

ويحمل العلوان شهادة الدكتوراة بدرجة الإمتياز من كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية، حيث حملت رسالته عنوان “الرضى عن الحياة وعلاقتة بتقدير الذات دراسة مقارنة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي لدى المعاقين حركيا في الأردن”، ما مكنه من تولي الكثير من المناصب العلمية ومنها عميد كلية الأميرة رحمة الجامعية، واستاذ مشارك في كلية العلوم الإنسانية في كلية السلط، ونائب عميد كلية السلط، ومدرسا في كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية.

ومن المناصب الأردنية التي تبوأها العلوان رئيسا للاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ونائبا لسمو رئيسة الاتحاد، وعضوا في مجلس ادارة اللجنة الأولمبية، وعضوا في المكتب التنفيذي، ورئيسا للعديد من اللجان في الاتحاد، كما يعمل حاليا عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العربي وعضوا في اللجنة التنفيذية.

وخلال عمله في الاتحاد ترأس العلوان العديد من الوفود التي شاركت في البطولات الرسمية الخارجية، مثلما حضر العديد من الدورات والمؤتمرات الرياضية والشبابية، كما ترأس العديد من اللجان في البطولات العربية والآسيوية.