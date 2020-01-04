“العلوم الإسلامية” تفخر بتكريم نخبة من المتفوقين

عمان- أكد رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور وائل عربيات أهمية الابداع والتميز الوظيفي عند العاملين في الجامعة من أكاديميين وإداريين وفنيين، إضافة إلى الطلبة؛ لتحقيق الأهداف والطموحات التي تسعى اليها الجامعة، لتبقى متميزة في عطائها. وقال الأستاذ الدكتور عربيات خلال حفل تكريم نخبة من المبدعين، الذي أقامته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة:” إن للجامعة أهدافا تربوية وتعليمية وتثقيفية تقدمها للطلبة، فوق نهلهم للعلم والعلوم المعرفية من كلياتهم”.

وأشار إلى أن الأنشطة اللامنهجية التي توفرها الجامعة للطلبة تعتبر رديفا مكملا لحياة الطالب الجامعية، وتتجاوز في مضمونها العمل الروتيني وتتخطاه إلى تقديم برامج مدروسة، يستفيد منها الطالب طوعا وحسب رغبته في الوقت الذي يناسبه. وأكد قائلا:” إن الجامعة تتطلع للطالب أن يتخرج منها مواطناً صالحاً يخدم وطنه وأمته وأن يكون عنونا للوطن في الدفاع عنه وخدمته”. وبين أنّ الجامعة تعمل على تنمية الحس الوطني، والانتماء للوطن وللأردن وللجامعة.

وهنأ الأستاذ الدكتور عربيات المتفوقين وحثهم على الاستمرار في التفوق، وأشار إلى أن التكريم حق للمتفوقين، وواجب على الجامعة ، تقديرا لأبنائها ممن سهروا الليالي طلبا للعلم والتفوق، كما أشار إلى أن هذه المبادرة تسهم في تشجيع المتفوقين، وتحفيز الطلبة لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد، ليكونوا في مثل هذا التكريم في المرّات المقبلة. كما هنأ أولياء أمور الطلاب، على هذا الإنجاز وحثهم على مساعدة أبنائهم للاستمرار في هذا التفوق. وأكد الأستاذ الدكتور عربيات أنَّ تكريم المتفوقين إنما هو من الإحساس بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل الوطن ورفعته، وأن التفوق هو نتاج جهد متواصل من الطالب المتميز الذي رسم لنفسه خطة النجاح منذ اليوم الأول للدراسة. وهنأ عميد شؤون الطلبة الدكتور ياسين المحارمة المكرمين، مشيدا بجهود العاملين في العمادة، وبالدعم الذي تقدمه رئاسة الجامعة لإنجاح أنشطة وبرامج العمادة.

وأعرب عبد المهدي العكايلة المدير التنفيذي لتطبيق ” قوك” عن سعادته وتهنئته الخالصة للآباء والأمهات على تفوقهم الدراسي والمستوى العلمي المتميز الذي وصل إليه الطلبة المتفوقين في الجامعة. وأشار إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركة، والتي دفعتها إلى التشارك مع الجامعة لتقديم الهدايا للمكرمين. ويأتي هذا الحفل تأكيدا من الجامعة على دعم المتميزين تماشيا مع رؤيتها في تهيئة بيئة أكاديمية للوصول إلى مجتمع معرفي يكون الطلبة عماده مستقبلا.