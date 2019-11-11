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“العلوم الإسلامية” تفصل 17 طالبا من الدراسات العليا لتدني معدلاتهم وعدم تحقيق الشروط المطلوبة

منذ 32 دقيقة
رئيس مجلس عمداء جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور وائل عربيات
رئيس مجلس عمداء جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور وائل عربيات

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عمان- الغد- قرر مجلس عمداء جامعة العلوم الإسلامية العالمية برئاسة الأستاذ الدكتور وائل عربيات فصل 17 طالباً وطالبة من الدراسات العليا؛ لتدني معدلاتهم، وعدم تحقيق الشروط الدراسية لنيل متطلبات الدرجة المطلوبة.

وأوضح رئيس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور عربيات “إن هذا القرار اتخذ بعد أن استنفذ الطلبة المفصولين الفرص المقدمة لهم؛ مؤكدا تمسك الجامعة وحرصها للحفاظ على جودة ومخرجات برامجهاالتدريسية، بما يعزز تنافسية خريجيها في سوق العمل”.

وأكد انحياز الجامعة إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تتوافق مع قيمها وتقاليدها الأكاديمية التي تجعل من الجودة التعليمية المحور الأول في رؤيتها ورسالتها، وأدائها كجامعة عالمية تأخذ بأرقى المعايير العالمية. وأشار إلى أن الجامعة لا يمكن أن تتهاون فيما يتعلق بجودة مخرجاتها التعليمية ولفت إلى أن الجامعة درست ملفات الطلبة قبل اتخاذ قرار فصلهم.

وقال:” إن التزام جامعة العلوم الإسلامية العالمية بجودة وتميز مخرجاتها الأكاديمية يعد ركناً أساسياً لا يمكن التهاون فيه، وأن الطلبة المفصولين انطبقت عليهم معايير الفصل، بعد حصولهم على الإنذارات الأكاديمية المقررة”.

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